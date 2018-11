Durvis vēris “Laimas” labdarības namiņš

Jau septīto gadu pie leģendārā “Laimas” pulksteņa līdz 23. decembrim visi Latvijas iedzīvotāji un viesi ir aicināti apmeklēt “Laimas” labdarības namiņu, lai palīdzētu piepildīt Latvijas maznodrošinātu ģimeņu bērnu sapņus Ziemassvētkos.

Turpinot ikgadējo tradīciju, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone viesojās “Laimas” labdarības namiņā, lai izvēlētos kartīti un palīdzētu ienest prieku vienā Latvijas maznodrošinātā ģimenē, kā arī, rādot piemēru, izteiktu aicinājumu iesaistīties sabiedrībai. Šogad Valsts prezidenta ģimene piepildīs Ziemassvētku vēlēšanās piecu bērnu ģimenei no Ogres novada.

Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone uzsver: ““Laimas” labdarības namiņš ir vieta, kurā virmo mīlestība, labestība un sirsnība. Šeit dzīvo bērnu sapnīši. Daudzu gadu laikā kopš mums ir šis namiņš sabiedrības sirds siltumu un atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā pieci tūkstoši bērnu. Esmu pārliecināta, ka arī šogad mēs kopā varam piepildīt vēl daudzu bērniņu sapņus. Zem katras kartītes slēpjas kāda bērniņa stāsts un sapnītis par kādu sen kārotu rotaļlietu, ikdienā nepieciešamu sadzīvisku lietu vai dāvanu, kas palīdzēs attīstīt viņa talantus un prasmes un dos iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem vienaudžiem. Piepildīsim bērnu sapņus kopā un ienesīsim svētku prieku ikvienā sirdī un ģimenē!”

“Laimas” labdarības namiņa mērķis ir radīt svētku brīnumu un ienest to Latvijas maznodrošināto ģimeņu bērnu mājās. Kopš 2012. gada “Laimas” namiņā piepildīti vairāk nekā 5 300 bērnu sapņi Ziemassvētkos, bet šogad “Laimas” namiņā prieks tiks radīts vēl 1 500 bērniem no vienpadsmit Latvijas novadiem.

“Laimas” labdarības namiņā līdz pat 2018. gada 23. decembrim, katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 mīļi gaidīts ir ikviens Latvijas iedzīvotājs un viesis, lai no namiņa izvēlētos vienu kartīti un, sarūpējot dāvanu, piepildītu to bērnu kvēlākos sapņus par sen lolotām dāvanām, kuru ģimenes šajos svētkos pašas to nevar atļauties. Izvēloties kartīti, tā tiks reģistrēta sistēmā, tad projekta atbalstītājs piecu dienu laikā būs aicināts sarūpēt dāvanu un nogādāt to “Laimas” namiņā, no kuries tā tālāk tiks nosūtīta kartītes autoram.

Bērnu kartītēs minētās vēlmes ir daudz un dažādas, sākot ar tādām ikdienā nepieciešamām lietām kā apģērbs, apavi, brilles redzes uzlabošanai, beidzot ar dāvanām, kas palīdzētu bērniem attīstīt viņu talantus un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, piemēram, velosipēdi, mūzikas instrumenti, spēles, kā arī daudzas citas sirsnīgas vēlmes.

Jau otro gadu “Laimas” labdarības namiņu ir iespējams apmeklēt arī virtuāli – mājaslapā www.laimasnamins.lv. Namiņa mājas lapa sniedz iespēju tiešsaistē apskatīt daļu no 1500 radītajām kartītēm un iepazīties ar bērnu sapņu dāvanām. Papildus tam mājaslapā ikvienam ir iespēja sekot līdzi, cik dāvanu jau ir sarūpētas un cik daudz bērnu vēl gaida savas vēlmes piepildāmies. Lai arī kartīti ir iespējams izvēlēties tiešsaistē, sarūpētā dāvana pēc tam ir jānogādā uz “Laimas” labdarības namiņu Rīgā, lai “Laimas” namiņa labās fejas gādātu par tās nonākšanu pie bērniem Latvijas reģionos.