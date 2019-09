Gadskārtu svinības un tirdziņi Gardu muti apņemas izcelt Slow Food principus

Valmiermuižā dibināta kopiena, iestājoties par „Slow Food” idejām, kuru aizsākumi meklējami Itālijā. Kā viens no kopienas mērķiem ir iesaistīties „Gardu muti” tirdziņu rīkošanā un satura bagātināšanā. Lieliska iespēja to novērtēt ir jau šonedēļ – sestdien, 21. septembrī, kad Valmiermuižas parkā, no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00, risināsies Miķeļdienas svinības un tirdziņš „Gardu muti”. Ar svinībām un gardu mielastu atzīmēsim lielo darbu noslēgšanos, galdā ceļot visu, kas vasarā sarūpēts.

„Slow Food” pieeja ir balstīta izpratnē par ēdienu, ko nosaka trīs savstarpēji saistīti principi: labs, tīrs un taisnīgs. Tie paredz, ka ēdiens ir gatavots no labām izejvielām, tas ir gards un veselīgs. Audzēšana un gatavošana nekaitē apkārtējai videi un taisnīgums iekļauj pieejamu cenu ēdājiem, kā arī taisnīgu samaksu un labus darba apstākļus audzētājiem.

Arī darbnīcās izcelsim „Slow Food” vērtības, kas iestājas par labu, tīru un taisnīgu ēdienu. Gatavojoties ziemai, mācīsimies, kā ēvelēt un skābēt kāpostus. Kopā ar Valmieras muzeja saimniecēm izzināsim dažādus paņēmienus un praktiskus padomus, lai ar kāpostiem našķētos arī aukstajā laikā. Tāpat izzināsim tepat mežos un pļavās atrodamo gardumu cepšanas un kaltēšanas paņēmienus pavisam senatnīgā veidā – māla kleķa krāsnī. Valmiermuižā viesosies arī „Zero Waste Latvija” pārstāvji, kas pastāstīs, kā varam palīdzēt sev un dabai. Tirdziņa laikā no T krekliem darināsim iepirkumu maisiņus – droši ņemiet līdzi savus, lai tie pārtaptu jaunā formā! Savukārt, tiem, kuriem mājās nereti aizmirstas trauciņš dzērvenēm vai ķiplokiem, veicinot atbildīgāku iepirkšanos, tirdziņa laikā piedāvāsim izmantot mūsu sagādātās burkas.

Sanākušos priecēs tautas mūzikas grupa „Teikas Muzikanti”. Šos jauniešus jau gadiem ilgi vieno draudzība un tautas mūzika. Grupai nozīmīgi ir arī latviešu godu un gada ritējumu tradīciju daudzināšana un svinēšana. Ikvienam būs iespēja izzināt tradīcijas, piedalīties dažādās darbnīcās, kā arī doties izjādēs kopā ar Valmiermuižas staļļa saimi. Savukārt 21. decembrī tiksimies ziemas saulgriežu svinībās un tirdziņā „Gardu muti”!