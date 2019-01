„Gardu muti” radījis zelteri par godu simtgades vērienīgakajai animācijas filmai

Garškopju kustība „Gardu muti”, iedvesmu smeļoties Latvijas kino, kur tiek izgaismoti mūsu pašu stāsti un radīti mūsu varoņi, kopā ar filmu studijas „Atom Art” komandu, ir radījusi īpašu veltījumu Latvijas simtgades vērienīgākajai animācijas filmai – cidoniju un suņuburkšķu zelteri „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”.

Ģimenes filmas pamatā ir Luīzes Pastores grāmata „Maskačkas stāsts”, par kuru autore saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu. Filmas varoņu piedzīvojumi aizved uz it kā tik tuvās, bet vienlaikus tālās, Maskavas forštates ieliņām un pagalmiem, kuros lekni zeļ arī suņuburkšķa ceri. Tieši tamdēļ „Gardu muti” Latvijas simtgades vērienīgākajai animācijas filmai veltītajā zeltera rotaļīgajā garšā saspēlējas enerģiskā cidonija, laiskais gurķis un noslēpumainais suņuburkšķis, līdz ar šķipsniņu bioloģiskā cukura un dzirkstošiem ogļskābās gāzes burbulīšiem. Suņuburkšķis, kas īpaši audzēts Latvijas garšaugu dārzos, piešķir zelterim maigu anīsa garšu un aromātu.

„Mūsuprāt, filmai ir sava īpašā garša. Mēs gribējām noķert to un dāvāt bērniem vasaras sajūtu, kas redzama filmā – brīnumu, brīvības, uzņēmības un neticamu piedzīvojumu pilnu. Un zelteris ir brīnišķīgs veids, kā to pārvērst īstā, patiesā garšā. Mums ļoti patīk vietējie ražotāji un ir svarīgi, ka zelteris top no dabīgām, veselīgām un vietējām sastāvdaļām. Tāpēc arī vēlējāmies sadarboties tieši ar „Gardu muti”,” atzīmē animācijas filmas „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” producente Sabīne Andersone.

Zeltera pudelītēm esam piešķīruši papildu vērtību, lai tās mazajiem vietējā kino mīļiem sniedz ne tikai veldzējumu, bet arī atsauc atmiņā filmā redzēto un dzirdēto. Tās kalpo kā patīkama izklaide, jo zeltera pudeles kļuvušas par mūzikas instrumentiem. Uz aizmugures etiķetēm ir norādītas notis – nepieciešamas trīs zelteru pudeles, lai ar tām varētu nosvilpot fragmentu no „Runājošo suņu dziesmas”. Ierobežotā skaitā ir pieejamas nostalģiski simpātiskās un balti emaljētās 250 ml „Gardu muti” krūzītes ar filmas tēliem.

Animācijas filma tapusi studijā „Atom Art” un uz lielajiem ekrāniem nonāks 2019. gada 1. februārī.

„Gardu muti” ir garškopju kustība, kas godā Latvjas garšas, atminoties bērnību, jo tieši tur meklējamas vistīrākās garšas! Ar „Gardu muti” zīmolu radītie dzērieni top Valmiermuižas alus darītavā un visplašākajā klāstā pieejami tās tirgotavās Valmiermuižā un Rīgā. Zelteri, morsi, vēstējas un garšūdeņi tapuši no vietējām, dabīgām izejvielām, neizmantojot krāsvielas un citus mākslīgus brīnumus.