“Gāž apkārt” Gaujienu

Visu janvāri un februāra pirmās nedēļas, it īpaši nedēļu nogalēs, Apes novada Gaujiena, kas no šī gada 1. jūlija iekļausies jaunveidojamajā Smiltenes novadā, kļuvusi par magnētu aktīvās atpūtas cienītājiem.

Pie Gaujienas muižas novietoto automašīnu ir tik daudz, ka vietējie iedzīvotāji brīnās, – “kas te notiek, pasākumus organizēt nedrīkst, bet ļaudis pulcējas”, “Ziemeļļatvijai” stāsta vietējā gide Sanita Sproģe. Viņa pati sākumā bija neziņā, tāpēc noskaidroja, kas tam par iemeslu, un arī “uz savas ādas” izmēģināja, kas tas ir.

Ieraugot “saules suni”, nogurums aizmirstas

Izrādās, ka Gaujienu un tās apkārtni tūrisma aģentūra “PostNos” iekļāvusi pārgājienā “Latvijas Izaicinājums 2021” kā trešo no 12 posmiem, kas kopumā aptver daudzus mūsu valsts reģionus un piedāvā redzēt dabas daudzveidību. Piereģistrējoties internetā, dalībnieki saņem karti, kas pieejama viedtālrunī, un dodas pa izvēlēto maršrutu.

Gaujienas maršrutā Gaujiena–Kalamecu un Markuzu gravas–Melnsalas un Slokas purvi–Gaujienas priedes–Gaujas dabas taka–Gaujiena var izvēlēties divas distances.

Lielais aplis ir 27 kilometrus garš. Ceļā, ejot kājām, jāpavada 8 līdz 10 stundas, aizejot līdz robežai ar Igauniju, un ceļā jāatrod trīs kontrolpunkti. Mazajā aplī kājām jāmēro 19 kilometri un jāatrod viens kontrolpunkts. Tam nepieciešamas piecas līdz astoņas stundas.

Neraugoties uz to, ka līdzdalība “Latvijas Izaicinājumā 2021” ir par maksu, iespēju doties dabā izmanto ļoti daudz ļaužu, viņu vidū ir arī smilteniete Inese Meldere.

“Laba atpūta un patīkams nogurums!” viņa dalās emocijās pēc Gaujienas “Lielā Izaicinājuma”.

Lūk, Ineses Melderes stāsts: “No rīta, iebraucot Gaujienā, šķiet, ka “Anniņās” (komponista Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā – redakcijas piezīme) notiek kāds pasākums. Mašīnu pilnas ceļa malas. Vietējā takuzine Sanita Sproģe gan pastāsta, ka tā šeit esot katrās brīvdienās, jo cilvēki brauc staigāt “PostNos” Latvijas Izaicinājuma taku. Dotā karte pat īpaši nav nepieciešama, jo “ziloņu taka” kā bobsleja trase aizvijas pa purviem un mežiem jau kārtīgi iestaigāta. Prieks, ka cilvēki dodas svaigā gaisā! Eju, kad no rīta ir mīnus 18 grādi. Saulīte pa zemes virsu staigā, sniega dimanti zaigo! Kalamecu–Markuzu gravās ledus vāks strautiņam virsū, bet dzirdams, kā ūdens burbuļo, nemitīgi skrienot. Netālu no gravām bijusi māja, būvēta 1932. gadā, droši vien no tiem pašiem dolomīta akmeņiem, kuri izrakti gravā. Kāds ievilcis vecajā stallī padomju būdiņu “ļetučku” dzīvošanai. Iespējams, varētu būt vasaras “rezidence” kādam robežpārkāpējam – pāris pagales malkas, sadegusi plītiņa, vecs auto sēdeklis, pāris sveces un tikai viena alus skārdene manāma pa restoto lodziņu. Tālāk vientulīgs sarkankrūtītis brokasto mežmalas smilgā. Dodos purvā. Vispirms līču loču taciņa pa mežu aizved līdz Latvijas un Igaunijas robežai. Tālāk pa stigu, pa robežu. Un atkal atgriežos Latvijas Sloku purvā. Kad iets un iets, uznāk “besis”. Un tad paskatos augšā. Ieraugu ziemas varavīksni jeb parhēlija “saules suni” (atmosfēras optisku parādību – redakcijas piezīme) starp purva priedīšu galotnēm zaigojot. Skaisti!”.

Būs pārgājieni arī ģimenēm

Sācies 1. janvārī, “Latvijas Izaicinājums 2021” ilgs līdz 3. jūlijam. Ja kāds grib piedalīties, nekas vēl nav nokavēts, tikai jāieplāno laiks visu 12 pārgājiena maršrutu iziešanai.

Turklāt tūrisma aģentūra “PostNos” šobrīd plāno līdzīga formāta pārgājienus ģimenēm ar bērniem (ne tik grūtus, bet pa ceļiem un takām) un, iespējams, jau martā piedāvās interesentiem pirmo pārgājienu. Arī ģimenēm būs 12 posmi, katrā Latvijas reģionā – trīs, informē tūrisma aģentūras “PostNos” un “Latvijas izaicinājuma 2021” vadītājs Valdis Vītoliņš.

“Agrāk koncentrējāmies tikai uz ārzemju un piedzīvojumu braucienu organizēšanu – pārgājieniem kalnos, bet, kad krīzes dēļ viss apstājās, nenobijāmies un ātri izdomājām ko citu,” to, kāpēc tapa “Latvijas Izaicinājums”, atklāj Valdis Vītoliņš.