Gulbenes novads nosaka stingrākus ierobežojumus "Covid-19" dēļ

Arī mūsu puses novadu iedzīvotāju uzmanību ir piesaistījuši notikumi Gulbenes novadā – tur konstatētie inficēšanās gadījumi ar “Covid-19” (pēc situācijas uz 2. augustu, šajā novadā bija 14 saslimušie) un Gulbenes novada pašvaldības ieviestie stingrākie ierobežojumi, lai mazinātu slimības izplatību.



No 29. jūlija līdz 12. augustam Gulbenes novadā ir slēgtas pašvaldības iestādes apmeklētājiem klātienē, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, kurās darbosies dežūrgrupas.

Apmeklētājiem slēgti arī Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes centri, aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un tūrisma objekti, bibliotēkas, muzeji, kultūrvēsturiskā mantoja centri un ekspozīcijas, kultūras un tautas nami, sporta centrs un sporta zāles. Atcelti vai pārcelti visi pašvaldības iestāžu organizētie kultūras, sporta un citi publiskie pasākumi, treniņi, sacensības, nodarbības, mēģinājumi, nometnes.

“Cilvēki, kuriem vajag strādāt un vajag likt bērnus bērnudārzā, tāpat arī uzņēmēji uzskata, ka ieviestie ierobežojumi ir stingri, taču, no otras puses, cilvēki baidās, uztraucas. Tādā ziņā ierobežojumi varbūt ir pareizi. To nevar viennozīmīgi pateikt,” teic Gulbenes novada laikraksta “Dzirkstele” galvenā redaktore Ginta Alberte, taujāta, kā gulbenieši vērtē to, ka dažu cilvēku dēļ visiem jāatgriežas atpakaļ teju pie valstī ārkārtējās situācijas laikā ieviestās kārtības.

Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologiem ir izdevies noskaidrot visu Gulbenes novadā saslimušo epidemioloģisko saikni un avotu un secināt, ka līdzšinējie saslimšanas gadījumi Gulbenē ir savstarpēji saistīti. Saslimušo vidū ir tādi, kas atgriezušies no ārzemēm.

“Cilvēki baumo visu ko, arī to, ka saslimušos un viņu kontaktpersonas nekontrolē, bet policija to neapstiprina. Mūsu novada pašvaldības policija arī grib palīdzēt kontrolēt, bet viņiem nedod datus,” taujāta par karantīnas ievērošanas uzraudzību, teic Ginta Alberte.

“Covid-19” infekcijas izplatības pārvaldības likuma 6. pants nosaka, ka Veselības inspekcijai, veicot to personu uzraudzību, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, ir tiesības iesaistīt Valsts policiju un pašvaldības policiju.

“Veselības inspekcija (VI) līdz šim brīdim un arī šobrīd sadarbojas ar Valsts un pašvaldību policiju, lai kontrolētu “Covid-19” infekcijas izplatīšanos. Valsts policija veic pārbaudes, kuru laikā tiek konstatēts, vai personas un viņu kontaktpersonas ievēro karantīnu, pēc tam informējot inspekciju par pārbaužu rezultātiem. Veselības inspekcija izskata pārkāpumu gadījumus un piemēro administratīvos sodus,” “Ziemeļlatviju”’ informē VI Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa.

“Mēs kontrolējam tās personas, kuras atrodas pašizolācijā pēc atgriešanās no ārzemēm. Kontrole katru dienu notiek gan pa telefonu, gan izbraucot uz vietas. Par “Covid-19” slimniekiem un viņu kontaktpersonām mums tāda saraksta nav,” par situāciju mūsu puses novados informē Valsts policijas Valkas iecirkņa priekšnieks Sergejs Majors.

“Ziemeļlatvijai” nav informācijas, ka Smiltenes, Valkas, Strenču novados pēdējā laikā būtu reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar “Covid-19”.