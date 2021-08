No 26.augusta Igaunijā iekštelpās jānēsā maskas

Igaunijas valdība apstiprinājusi rīkojumu, saskaņā ar kuru no ceturtdienas, 26.augusta, tajās iekštelpās, kurās netiek pārbaudīti Covid-19 sertifikāti, būs jālieto sejas maskas, laikrakstu “Ziemeļlatvija” informēja igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

No 26.augusta maskas Igaunijas teritorijā obligāti jānēsā veikalos, aptiekās, telekomunikāciju uzņēmumu vai banku apkalpošanas vietās, pasta nodaļās, bibliotēkās, kā arī Policijas un robežsardzes pārvaldes, Sociālās apdrošināšanas pārvaldes vai slimokases apkalpošanas vietās , un citur.

Pienākums valkāt masku neattiecas uz bērniem līdz 12 gadu vecumam, vai, ja maskas nēsāšana nav iespējama vai vēlama veselības vai citu pamatotu iemeslu dēļ.

Prasība valkāt masku paliek spēkā sabiedriskajā transportā, tostarp vilcienos un prāmjos. Prasība valkāt masku ir spēkā arī dievkalpojumos un citos publiskos reliģiskos dievkalpojumos, kur dalībnieku skaits telpās nepārsniedz 50 cilvēkus (100 ārā) vai telpas noslogojums ir līdz 50 procentiem.

Sākot ar 26.augustu, lielākajā daļā organizēto aktivitāšu visiem dalībniekiem vecumā no 18 gadiem ir jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, negatīvs testa rezultāts vai apliecinājums, ka persona ir izslimojusi vīrusu.

Tas nozīmē, ka Covid-19 sertifikāts ir jāuzrāda iesaistītajiem sportā, apmācībā, darbā ar jaunatni, vaļaspriekos un izglītībā, kvalifikācijas celšanas apmācībā un kvalifikācijas celšanas kursos; sporta sacensībās un sporta un vingrošanas pasākumos; saunās, spa, ūdens parkos un peldbaseinos; publiskās sanāksmēs un pasākumos, tostarp teātros un kinoteātros, koncertos (arī baznīcās) un konferencēs; muzejos un izstāžu zālēs; izklaides pakalpojumos, un ēdināšanas iestādēs. Visiem dalībniekiem jāpierāda arī sava infekcijas drošība, kad pasākums notiek pakalpojuma sniegšanas vietā, piemēram, izīrējot ēdināšanas iestādi vai pasūtot teātra izrādi. Tomēr, ieejot ēdināšanas iestādē, lai saņemtu pasūtījumu līdzņemšanai, Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams, taču ir jāvalkā maska.

Covid-19 sertifikāts nav jāuzrāda brīvdabas pasākumos ar neierobežotu teritoriju.

Iekštelpu aktivitāšu gadījumā papildus sertifikātu pārbaudei organizatoriem ir jānodrošina infekcijas izplatīšanās ierobežojumus un atbilstība dezinfekcijas prasībām.

Organizatoriem ir pienākums pārbaudīt Covid-19 sertifikātu derīgumu. Pamatotu šaubu gadījumā personai jāpieprasa personu apliecinošs dokuments.

Igaunijas valdība rīkojumā noteiktos ierobežojumus pamatoja ar Veselības pārvaldes novērtējumu, kurā Veselības pārvalde ņēma vērā koronavīrusa infekcijas prognozi, iedzīvotāju vakcinācijas tempus un cilvēku skaitu, kuri ir atveseļojušies no Covid-19. Novērtējumā cita starpā ņemts vērā, ka Igaunijā delta celms veido vairāk nekā 90 procentus infekciju un ka šī celma inficētspēja ir par 60 procentiem augstāka nekā koronavīrusa alfa celms, kas izplatījās epidēmijas sākumā. Ņemot vērā to, ka 19. augustā, kad valdība pieņēma principiālu lēmumu par ierobežojumiem, vakcinācijas kursu bija pabeiguši 45,57% iedzīvotāju, Veselības pārvalde lēš, ka vakcinācijas segums nav pietiekams, lai novērstu iespējamu gadījumu skaita pieaugumu ko izraisa delta celms.

Pienākums valkāt masku un uzrādīt Covid-19 sertifikātu ir ieviests, lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas nepārtrauktību. Ņemot vērā pašreizējo Covid-19 izplatību Igaunijā un prognozēto infekcijas izplatības pieauguma tendenci, Covid-19 gadījumu skaits ietekmē regulāras medicīniskās aprūpes pieejamību.

21. augustā Igaunijas slimnīcu kopējais Covid-19 resurss bija 204 gultasvietas, no kurām 48,5% (99 gultasvietas) aizņem Covid-19 pacienti. Kopējais intensīvās terapijas resurss bija 22 gultasvietas, no kurām 59% (13 gultas) aizņem Covid-19 pacienti. Kopējais Covid vispārējās aprūpes resurss bija 156 gultasvietas, no kurām 53% (82 gultas) aizņem Covid-19 pacienti.

Pēdējo 14 dienu laikā gadījumu skaits ir palielinājies visos apgabalos, izņemot Ida-Viru apgabalu. Vislielākais pieaugums ir Valgas apgabalā (139,4%), Jigeva apgabalā (136,8%) un Sāres apgabalā (90,9%). Reģioni ar vislielāko saslimšanas gadījumu skaitu ir Veru apgabals (477,2 uz 100 000 iedzīvotājiem), Pelvas apriņķis (446,3 uz 100 000 iedzīvotāju), Pērnavas apgabals (385,2 uz 100 000 iedzīvotājiem), Tartu apgabals (341,8 uz 100 000 iedzīvotāju), Jigeva apgabals (316,4 %) 100 000 iedzīvotāju), un Raplas apriņķī (303,5 uz 100 000 iedzīvotāju).