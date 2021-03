Igaunijas premjere sola jaunus stingrus ierobežojumus koronavīrusa britu paveida dēļ

Ja izrādīsies, ka straujā Covid-19 izplatība Igaunijā skaidrojama ar jaunā koronavīrusa tā dēvēto britu paveidu, valstī jau tuvākajā laikā būs jānosaka daudz stingrāki ierobežojumi, pirmdien paziņojusi premjerministre Kaja Kallasa.

Tikmēr virusologs, valdības konsultatīvās zinātniskās padomes loceklis Andress Meritss uzskata, ka stingri ierobežojumi nepieciešami neatkarīgi no vīrusa britu paveida izplatības.

"Ik dienu slimnīcās tiek uzņemti sirdzēji ar apgrūtinātu elpošanu, augstu temperatūru, kuriem nepieciešama ārstu, medmāsu un aprūpes darbinieku uzmanība un atbalsts," sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījusi premjere, kas pati līdz ceturtdienai atrodas pašizolācijā pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kuram vēlāk atklāta inficēšanās. ""Covid-19" pacientiem paredzēto gultu skaits tiek palielināts, bet visam ir robežas. Mēs, no vienas puses, meklējam papildu darbaspēku slimnīcām, bet, no otras puses, katram no mums arī jāpalīdz gādāt, lai nebūtu jaunu inficēšanās gadījumu."

"Manā rīcībā nonākusi informācija, ka tā dēvētais vīrusa britu paveids Igaunijā izplatīts plašāk, nekā tika uzskatīts. Daudz plašāk. Britu paveids ir agresīvāks un lipīgāks par citiem, un tas, visticamāk, izskaidro straujo saslimstības pieaugumu Igaunijā. Ja izrādīsies, ka informācija, kuru mēs pārbaudām, atbilst patiesībai, tas nozīmē, ka tuvākajā laikā valstī nāksies ieviest stingru mājsēdi, pilnībā pārkārtojot skolas uz attālinātām mācībām un slēdzot mazumtirdzniecību, izņemot pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikalus," viņa brīdinājusi.

Valdības vadītājas izklāstītie soļi paredz, ka uz attālinātām mācībām būtu jāpāriet visiem, izņemot bērnus un pusaudžus ar īpašam vajadzībām vai citiem pamatotiem iemesliem, kas neļauj to darīt.

Bērnudārzu darbs jāpārkārto un vecākiem jācenšas nevest bērnus turp bez īpašas nepieciešamības.

Jāslēdz visas mazumtirdzniecības vietas, izņemot pārtikas veikalus, aptiekas, kā arī optikas un citu pirmās nepieciešamības preču veikalus, atļaujot vien preču piegādi mājās un tirdzniecību veikalos, kuros iespējams iebraukt ar automašīnu.

Sabiedriskās ēdināšanas iestādes jāslēdz, atļaujot ēdienu tirgot vienīgi līdzņemšanai.

Pieļaujamas vienīgi individuālas sporta un interešu izglītības nodarbības bez treneriem vai partneriem, rakstījusi Kallasa.

Tikmēr profesors Andress Meritss laikrakstam "Postimees" norādījis, ka stingri ierobežojoši pasākumi jānosaka neatkarīgi no vīrusa britu paveida izplatības. Pēc viņa teiktā, britu vīrusa izplatība līdzinās aptuveni desmit procentiem no kopējā gadījumu skaita, bet pašlaik tā ir "tikai papildu problēma" un ar to nevar izskaidrot straujo saslimstības pieaugumu.

"Tas, ka jaunu inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis no 600 līdz 1300 dienā, skaidrojams ar veco paveidu izplatīšanos. Var teikt, ka britu paveids šobrīd saistīts ar 150 gadījumiem dienā. Ar to noteikti nepietiek, lai izraisītu tik milzīgu lēcienu," viņš spriedis.

"Situācijā, kad esošie ierobežojumi acīmredzot nespēj apturēt parasto paveidu izplatību, ar tiem pavisam noteikti nepietiek, lai apturētu kaut ko vēl nopietnāku," norādījis virusologs, piebilzdams, ka britu paveids izplatīts visā Eiropā un to iespējams pakļaut kontrolei ar pārbaudītiem ierobežojošiem pasākumiem un vakcināciju.