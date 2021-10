Igaunijas prezidenta amatā stājies Alars Kariss

Igaunijā pirmdien stājies amatā jaunais valsts prezidents Alars Kariss, pārņemot pilnvaras no līdzšinējās prezidentes Kersti Kaljulaidas.

Svinīgā Rīgikogu sēdē jaunais prezidents devis amata zvērestu un saņēmis prezidenta regālijas.

Kā ziņots, līdzšinējais Igaunijas Nacionālā muzeja direktors Alars Kariss valsts prezidenta amatā tika ievēlēts 31.augustā Rīgikogu balsojumā. Abu parlamenta valdošās koalīcijas partiju - Reformu partijas un Centra partijas - izvirzīto kandidātu otrajā balsošanas kārtā atbalstīja 72 Rīgikogu deputāti, vēl astoņi biļeteni nebija aizpildīti. Lai kandidāts tiktu ievēlēts, Igaunijas parlamentā, kurā ir 101 deputāts, viņam jāiegūst vismaz divu trešdaļu deputātu atbalsts jeb 68 balsis.

63 gadus vecais Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam - Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors. Par savām galvenajām prioritātēm prezidenta amatā viņš nosaucis izglītību, zinātni un inovācijas.