Igauņu alkobiznesa darboņus tur aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Šonedēļ interneta portāls www.kasjauns.lv publicēja ziņu par Igaunijas uzņēmējiem piederošo SIA “ET Invest”, kuri Latvijā, tostarp arī Valkā, Rūjienas ielā, bijušajā muitas ēkā, uztur alkohola tirdzniecības veikalus “Alko 1000”. Trīs personas no Igaunijas un vienu no Latvijas tur aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Interneta portāls, atsaucoties uz “Latvijas Avīzi”, raksta, ka kriminālprocess uzsākts 2018. gada 27. augustā un pašlaik atrodas Valkas rajona prokuratūrā. Krimināllietu izmeklē prokurors Sergejs Medvedevs, un viņš drīzumā plānojis lietu nosūtīt uz tiesu. Krimināllietā apsūdzētas trīs Igaunijas personas un viena – Latvijas.



“Ziemeļlatvija” sazinājās ar Valkas rajona virsprokurori Ilonu Ivanovu. Viņa apstiprina, ka pašlaik vēl notiek krimināllietas izmeklēšana un tiek veiktas izmeklēšanas darbības. Pie kāda rezultāta tās novedīs, virsprokurore precīzi vēl nevarēja pateikt. Turklāt prokurors S. Medvedevs pašlaik atrodas atvaļinājumā. Līdzko sabiedrībai varēs sniegt detalizētu informāciju par šo lietu, I. Ivanova sola to darīt ar laikraksta “Ziemeļlatvija” starpniecību. I. Ivanova skaidro, ka šādu apjomīgu nodokļu lietu izmeklēšana ir ļoti sarežģīta un laikietilpīga, kā arī prasa zināšanas. Prokuratūrai šādu specifisku lietu izmeklēšana nav ikdienas darbs, tāpēc jārēķinās, ka izmeklēšana prasa laiku.



Kā raksta “Latvijas Avīze”, aizdomās turamo vidū esot uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, viens no diviem lielākajiem “ET Invest” akcionāriem Einars Visnapū, kura kapitāldaļām Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde uzlikusi arestu.



Jāpiebilst, ka Valkas novada dome 2018. gada 18. novembrī, kad tiek svinēta Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, E. Visnapū pasniedza Valkas novada domes augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu. Apbalvojums uzņēmējam piešķirts par nesavtīgu atbalstu kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanai Valkas novadā.



Tāds pats arests uzlikts arī otra lielākā akcionāra Marko Palma kapitāldaļām. To, vai aizdomās turamā ir arī uzņēmuma galvenā grāmatvede Ginta Bormane, prokuratūra ne apstiprina, ne noliedz.