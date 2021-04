Jauniešu izpriecu brauciens beidzas ar sasistu auto

Aizvadītajā piektdienā Valgas tuvumā noticis ceļa negadījums, ko izraisīja jaunietis, kas bez vecāku atļaujas bija paņēmis ģimenei piederošu “Volvo” apvidus automobili, informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Aizvadītajā piektdienā ap pulksten 19.30 Valgas palīgpolicijas darbinieki veica patrulēšanu uz Valgas‒Sūrekertsi (Suurekõrtsi) ceļa, kad pamanīja, ka pretimbraucošais “Volvo” automobilis apstājas, veic apgriešanās manevru un strauji dodas pretējā virzienā. Palīg­policijas darbiniekiem šāds manevrs likās aizdomīgs, tāpēc tika uzsākta bēgošā automobiļa vajāšana.

Pēc tam, kad “Volvo” tika panākts, sekotāji skaļrunī lūdza bēdzējiem apstāties, taču automobilis uzņēma ātrumu, sasniedzot līdz pat 200 kilometru lielu ātrumu. Kādā no ceļa pagriezieniem autovadītājs spēkratu nesavaldīja, kā rezultātā tas ietriecās ceļmalā augošā kokā, pēc kā bēgot spēkratu pameta pieci jaunieši. Palīgpolicijas darbinieki izsauca policijas papildspēkus un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi.

Pēc tam, kad policijas papildspēki bēdzējus bija notvēruši un mediķi pārliecinājušies par to, ka neviens no viņiem nav cietis auto sadursmē ar koku, tika noskaidrots, ka 17 gadus vecs jaunietis bez autovadītāja apliecības un vecāku atļaujas paņēmis auto no garāžas, lai dotos izpriecas braucienā. Visi pieci nepilngadīgie tika nogādāti policijas iecirknī, pēc kā nodoti vecākiem. Pret auto vadījušo jaunieti uzsākta pārkāpuma procedūra.