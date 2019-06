Kocēnu novadā lustīgi sagaidīs Līgo svētkus

Nedēļas nogalē, no 21. jūnija līdz 24. jūnija rītausmai, Kocēnu novadā norisināsies Vasaras saulgriežiem un Līgo svētkiem veltīti pasākumi, kuros senlatviešu rituāli un tradīcijas mīsies ar dziesmām un dančiem.

Piektdien, 21. jūnijā, no saullēkta līdz saulrietam tiks izdziedāta “Gadsimta garākā Līgodziesma”. Pirmo reizi projektā piedalīsies Kocēnu kultūras nama jauktais koris “Imera” diriģenta Imanta Toča un kormeistara Jāņa Jansona vadībā, kuri līgodziesmas izdziedās plkst. 7.45 pie Kocēnu kultūras nama, un korim aicināts pievienoties ikviens interesents. Līgodziesmas tiešraidē skanēs populārākajā latviešu mūzikas kanālā Latvijas Radio 2, kā arī video un foto formātos būs atrodamas interaktīvajā Līgodziesmas kartē sabiedrisko mediju portālā lsm.lv.

Vasaras saulgriežu vakarā, 21. jūnijā, Kocēnu novada pašvaldība aicina no tuvākām un tālākām malām sanākt Jāņa bērnus, lai no plkst. 21.00 Kokmuižas promenādē Kocēnos kopā izdzīvotu un tvertu saulgriežu burvību caur senlatviešu rituāliem, dziesmām un dančiem, kā arī meistarklasē darinātu savu īpašo vainagu. Pasākumu ievadīs Jāņa bērnu sasaukšana, apdziedāšanās un Jāņa tēva godināšana, lai sagatavotos “Svētkiem Jāņa sētā” – būs iespēja vērot un iesaistīties Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Savieši”, “Saviešu bērni” un Valmieras Kultūras centra tautas deju ansambļa "Gauja" priekšnesumos, savukārt Dikļu folkloras kopa "Endzelīte" aicinās ikvienu Jāņa bērnu veikt dažādus Vasaras saulgriežu rituālus un tradīcijas. Kad saule būs pavadīta, sāksies latvju danči kopā ar grupu “Ballīšu Orķestris” un pašdarbības kolektīviem. Tiks izdejotas tautā pazīstamas dejas "Šurp, Jāņa bērni", "Pankūkas", "Oira", mugurdancis un daudzas citas. Paralēli saulgriežu lustēm norisināsies vainagu pīšanas meistarklase, kuru vadīs ziedu salona "Rēzija" meistarīgie floristi, kuri būs parūpējušies par Jāņu zālēm vainagu darināšanai, taču ikviens interesents aicināts līdzi ņemt arī savas Jāņu zāles, lai padarītu paša darināto vainagu vēl jo īpašāku. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties un baudīt Kokmuižas alu un citus gardumus no Valmiermuižas alus tirgotavas.

Sestdien, 22. jūnijā, plkst. 16.00 Zilākalna estrādē (lietus gadījumā – Zilākalna kultūras namā) norisināsies ielīgošanas pasākums, kurā priekšnesumu sniegs Zilākalna amatierteātris un uzstāsies dziedātājs Ainars Bumbieris.

22. jūnijā Bērzainē norisināsies pasākums “Nāc nākdama, Līgo diena”, kura ietvaros plkst. 20.00 Bērzaines tautas namā būs iespēja noskatīties Bērzaines amatierteātra pirmizrādi - Skaidrītes Pences-Neimanes komēdiju “Vai Tobijam patiks” (režisors: Andris Liepiņš, muzikālais noformējums: Guntars Aizupietis), savukārt no plkst. 22.00 Bērzaines estrādē norisināsies zaļumballe kopā ar grupu “Zemeņu iela”.

22. jūnijā no plkst. 20.00 Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos norisināsies ielīgošanas pasākums, kurā Dikļu folkloras kopa "Endzelīte" aicinās ikvienu veikt dažādus senlatviešu rituālus un tradīcijas, iet rotaļās un dejot, vakara turpinājumā – zaļumballe kopā ar Raiti no Naukšēniem.

Savukārt Līgo dienas vakarā, 23. jūnijā, plkst. 22.00 Vaidavas ezermalas estrādē norisināsies zaļumballe kopā ar grupu “Kompromiss”.

Ieeja svētku pasākumos Kocēnu novadā – bez maksas. Ikviens laipni gaidīts!