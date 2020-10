Krāšņi aizvadīts “Novada Garša” noslēguma pasākums

Ar iedvesmu, intriģējošiem pašmāju ražotāju stāstiem un uzvarētājiem līdz šim Latvijā nebijušos konkursos, aizvadīts “Novada Garša” noslēguma pasākums Hanzas peronā, ko rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Pavāru klubu un Zemkopības ministriju.

Noslēguma pasākuma ietvaros apbalvota virkne šovasar notikušu akciju uzvarētāju. Pirmo reizi Latvijā notika divi konkursi, ko “Novada Garša” rīkoja sadarbībā ar Pavāru klubu.

Konkurss publiskā sektora ēdinātājiem “Mana novada garša”, kurā piedalījās pa vienai komandai no Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes mācību iestādēm. Kurzemi pārstāvēja Kuldīgas centra vidusskolas pavāres Anita Klauberga/Līga Pavlovska, Vidzemi - Rūjienas b/d “Vārpiņa” komanda Sarmīte Pasīte/ Maija Zumente, Zemgali - Penkules pamatskolas komanda Dace Reizniece/ Laima Reizniece, Latgali - Rekovas vidusskolas pavāres Maija Priedeslaipa/Anita Bukša.

Uzvaras laurus šajā konkursā guva Latgales komanda, otro vietu ieņēma Vidzeme, trešo – Zemgale, bet ceturto – Kurzeme.

Balvās diplomi, 1.- 3.vietai Novada Garša trofejas – “Sudraba katli”, kā arī balvas no atbalstītājiem. No “Novada Garša” balvā: priekšauti; 1. vietai - 2 dienu profesionālās padziļinātas apmācības LLKC “Lielozoli” meistarklašu virtuvē, 2.- 4. vieta - kopējās profesionālās apmācības visu triju komandu dalībniekiem dienas garumā LLKC “Lielozoli” meistarklašu virtuvē.

Produktu kvalitātes konkurss mazajiem ražotājiem un mājražotājiem

Kopumā šim konkursam pieteicās 31 ražotājs ar 76 produktiem, bet līdz vērtējumam nonāca 29 ražotāju 71 produkts. (Uzvarējušo produktu sadalījums – pielikumā).

Katras kategorijas uzvarētājiem tiek piešķirta medaļa, diploms un zelta etiķetes, ko turpmāk var izmantot kā marķējuma papildus elementu. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņem diplomus, kā arī sudraba un bronzas etiķetes. Balvu ieguvējiem ir pieejams arī etiķešu digitālais attēls, ko var izmantot produktu mārketingā.

Zelta medaļu ieguvējiem tiks organizēts iedvesmojošs pieredzes gūšanas pasākums. Tajā aicinās piedalīties arī Latvijas Biškopības Biedrības organizētā konkursa "Novada iecienītākais medus 2020".

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “Mums ir milzīgs gandarījums par ārkārtīgi lielo interesi no ražotājiem par dalību produktu konkursā. Mūsu saimnieki prot pārsteigt ar nebijušu garšu kombinācijām – piemēram, melleņu ogu sulas ekstraksts tiešām pārsteidza daudz pieredzējušo profesionālo ārvalstu un pašmāju pavāru žūriju. Nenoliedzams gandarījums ir par skolu pavāru uzdrīkstēšanos piedalīties šajā konkursā – to noteikti turpināsim arī nākamgad!”

Konkurss “Latvijas 2020. gada pavārs un Reaton Zelta pavārnīcas ieguvējs”, kā arī “Latvijas 2020.gada pavārzellis un Reaton Koka pavārnīcas ieguvējs”.

“Novada Garša” ietvaros pirmo reizi notika arī Pavāru kluba un Reaton jau 14.gadu rīkoto Gada pavāru un pavārzeļļu meklējumi. Aizrautīgā un saspringtā cīņā Latvijas 2020. Gada pavāra titulu ieguva Heinrihs Erhards no “Grand Hotel Kempinski Rīga”, savukār par Gada pavārzelli tika atzīts Deniss Korotkovs.

Hanzas peronā noskaidrojās arī “Novada Garša” feisbukā notikušās akcijas “Ceļam galdā vietējo!” uzvarētāji. Šajā akcijā novadu krodziņu pavāri un godu saimnieces video stāstā gatavoja savu ēdienu, par kuru balsoja “Novada garša” sekotāji. Kopumā šajā akcijā piedalījās 15 dalībnieki. Par uzvarētāju kļuva viesu nama “Mazsālijas” saimniece Gunita Storha no Kuldīgas novada, otro vietu ieņēma kafejnīcas “Mēnestiņš” pavārs Viktors Ivanovs Dobeles novadā, savukārt trešo – Jaunpils pils kroga šefpavārs Artūrs Aumals.

Visas dienas garumā Hanzas peronā darbojās arī Garšu pieturas, kurās apmeklētāji varēja iepazīt daudzveidīgus produktus – Latvijā audzētu Āfrikas samu no Krapes muižas, tējas dzērienu ar dabīgām sulām D`Tea no Nākotnes, smiltsērkšķu karsto dzērienu no ZELT Jelgavas novadā, Latvijas Siera kluba daudzveidīgo piedāvājumu, bioloģisko produkciju no “Absolūts ēd” Vidzemē, strausa gaļas tartaru no ZS “Nornieki“ Kurzemē. Ikviens varēja baudīt arī Latvijas Biškopības un Latvijas Mazinieku biedrības interesantos stāstus un piedāvātos produktus.