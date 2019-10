Leģendu naktī Kokmuižas pilī – aktiera Kārļa Neimaņa koncertprogramma

Sestdien, 26. oktobrī, Kocēnos jau ceturto reizi Leģendu naktī apmeklētājiem durvis vērs Kokmuižas pils, piedāvājot vēl nebijušu pasākuma programmu, kas būs saistoša kā lieliem, tā arī maziem Kokmuižas apmeklētājiem.

Šajā Leģendu naktī Kokmuižas pilī valdīs teātra noskaņa – ikvienam būs iespēja no dažādiem skatupunktiem ielūkoties teātra aizkulisēs.

Sestdienas vakarā Kokmuižas pils būs atvērta plkst. 19.00, lai ikviens varētu nesteidzīgi baudīt noskaņu teātra kafejnīcā un aplūkot izstādi “Frīdriha Šillera lugas “Laupītāji” iestudējumi Latvijas teātros cauri gadsimtiem”. F.Šillera lugai “Laupītāji” ir īpaša nozīme latviešu tautas kultūrvēsturē, jo pirms vairāk nekā 200 gadiem, pateicoties jauna kučierpuiša Jāņa Peitāna degsmei, luga tika pārtulkota latviešu valodā un uzvesta Dikļu pagasta Zundu rijā, tādējādi kļūstot par pirmo zināmo teātra izrādi latviešu valodā.

No plkst. 19.30 līdz plkst. 20.00 norisināsies improvizācijas pusstunda aktiera Aigara Vilima vadībā, kurā ikvienam būs iespēja uzzināt un pašiem praktiski iesaistīties improvizācijas aktivitātēs, ko ikdienā savā darba procesā izmanto aktieri.

Plkst. 20.00 Kokmuižas pils lielajā zālē izskanēs aktiera Kārļa Neimaņa koncertprogramma “Kā būs, tā būs” un tiks demonstrēts smilšu animācijas stāsts “Reiz bija Kokmuižā…” – vēstures faktos un nostāstos balstīts stāsts par seno Kokmuižas pils kompleksa teritoriju, kuru izdzīvos un atainos māksliniece Guna Miķelsone. Savukārt koncertprogrammā “Kā būs, tā būs” aktieris K.Neimanis šķietami brīvas sarunas veidā auditoriju iepazīstinās ar dažādiem kurioziem atgadījumiem no Latvijas profesionālo teātru skatuves dzīves, kas kļuvuši par teātra anekdotēm. Programmā iekļautie stāsti atlasīti gan no Kaspara Pūces teātra anekdošu apkopojuma, gan no Kārļa piedzīvotā. Stāsti mīsies ar dažādām sirsnīgām un jestrām dziesmām, kas skatītājiem atpazīstamas no teātra izrādēm un kinofilmām, to vidū tādas dziesmas kā “Meža būdiņa”, “Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc”, “Lācītis”, “Korķa dziesma” un citas. Programma norisināsies divās daļās ar starpbrīdi.

Leģendu naktī būs atvērta īpaša istaba bērniem, kurā no plkst. 20.00 ikviens pasākuma mazais viesis varēs iepazīties ar seno un noslēpumaino, klausoties pasakās, teikās un nostāstos par pilīm un muižām, ko stāstīs Līga Bujane.

Ieeja pasākumā bez maksas, un to organizē Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju.

Pirmā Leģendu nakts Latvijā norisinājās 2012. gadā, un pasākuma idejas autors bija Latvijas Piļu un muižu asociācija. Kocēnu novada dome par šīs asociācijas biedru kļuva 2016. gadā ar mērķi iegūt jaunu pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā, iesaistīties dažādās aktivitātēs un piedāvāt Kokmuižas stāstu un svētkus vēl plašākam interesentu lokam.