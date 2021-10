Nedēļas nogalē Valmierā notiks Simjūda gadatirgus

Sestdien, 9.oktobrī, no plkst.10.00 līdz 16.00 Valmierā norisināsies Simjūda gadatirgus, aicinot saulrieta krāsas rudeni izbaudīt garšās, smaržās, skaistumā un “jāieziemo siltums” sajūtās.

Gan drošības apsvērumu, gan Valmierā notiekošo būvdarbu dēļ ir nedaudz mainīta tirgus norises vieta. Veselīgus, saldus, skābus, rūgtenus un kreptīgus gardumus varēs iegādāties rātslaukumā un laukumā pie Hanzas sienas. Savukārt laukumā starp Valmieras Kultūras centru un tirdzniecības centru “Valleta”, Rīgas ielas posmā starp Katrīnas un Lāčplēša ielu un Lāčplēša ielā līdz pagriezienam uz Tērbatas ielu savus darinājumus piedāvās amatnieki un mājražotāji.

“Vairāk nekā 200 tirgotāju Valmierā ieradīsies no Kurzemes, Zemgales un Latgales. Protams, plaši pārstāvēts ir Valmieras novads un vidzemnieki, tirgotājiem piedāvājot jau iecienītus un labas atsauksmes guvušus darinājumus, kā arī aicinot aplūkot vai nogaršot ko jaunu. Sortimentā ir ziemas gaidīšanai piestāvošs piedāvājums – siltas lietas, sākot no cimdiņiem un zeķītēm pašiem mazākajiem līdz cepurēm, kas sildīs brangus vīrus. Garšu kārpiņas lutinās zivis, sieri, mājas kūpinājumi, mērces, alus un vīns, protams, dažādi našķi lielākajiem kārumniekiem. Katru gadu iepazīstam arī ko jaunu. Protams, daudz diktē arī notiekošais pasaulē, piemēram, sejas masku modīgais piedāvājums ir pēdējā gada jaunums. Gan mājsaimniecībā noderīgas lietas, gan tādas, ar ko greznoties pašam un ģimenei, gan, protams, rudens gardumi, ko apēst uzreiz vai ieziemot aukstajam laikam, – tas sagaida Simjūda tirgū,” aicina Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.

Aicinām tirgus apmeklētājus būt atbildīgiem, ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības, izvairīties no drūzmēšanās, rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību. Paldies par sapratni!

Valmieras pusē tirgus pie baznīcas Sīmaņa dienā bijis kopš viduslaikiem. Tādējādi tas ir viens no vecākajiem Vidzemē, pēdējais pirms ziemas iestāšanās. Kalendārā atzīmētā Sīmaņa un Jūdas diena oktobra beigās vēlāk deva tirgum īpašo vārdu – Simjūda tirgus. Tolaik tirgus bija savdabīgi svētki trīs dienu garumā, ko apmeklēja gan lieli, gan mazi, pat ganiņam bija jādod iespēja vienu dienu izbaudīt tirgu pašā Valmieras viducī.

Valmierieši un viesi Simjūda gadatirgu atkal iepazina, sākot no 1996. gada, kad Valmieras muzejs, godinot tradīcijas un tautas amata prasmes, atjaunoja vēsturisko Simjūda gadatirgu.

Simjūda tirgus laikā, 9.oktobrī no plkst.6.00 līdz 18.00, būs slēgta Rīgas iela posmā no Rīgas ielas rotācijas apļa līdz Lāčplēša ielai. Sabiedriskais transports virzienā uz/ no Rūjienu, Valku, Burtniekiem (caur pieturu “Pidriķi”) un Ēveli tiks novirzīts pa apbraucamo ceļu. Pasažieru uzņemšana būs Valmieras autoostā un autobusu pieturā “Centrs” K.Baumaņa ielā. Valmieras pilsētas 3., 5. un 9.maršruta autobusi kursēs pa Rīgas, A.Upīša un Rubenes ielu. Valmieras pilsētas 9.maršruta autobuss pasažierus neapkalpos autobusu pieturās “Kultūras centrs”, “Galerija Valleta”, “Tirgus” un “Apgabaltiesa”. 9.maršruta autobuss kursēs līdz Valmieras 2.vidusskolai.

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras pilsētas pašvaldības publicitātes vajadzībām.