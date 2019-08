Netālajā Oru ciemā lācis mēģina ielauzties veikalā

Informē Jāns Raps no igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees”.

Pagājušajā nedēļā lācis divas reizes apciemojis Valgas pārvaldes vadītāja vietniekam Kalmeram Sarvam piederošo veikalu Oru ciemā, kas atrodas 20 kilometru no Valgas. Lācis sasitis logus un atkritumu urnas un saskrāpējis durvis, tomēr veikalā tikt viņam neizdevās logu restu dēļ. Kalmers Sarvs atzīt, ka, lai gan lāča postījumu novēršana nemaksās daudz, tomēr šis gadījums atstājis emocionāli nepatīkamas sajūtas.

Valgas pašvaldība nosūtījusi apelāciju Dabas pārvaldes biroja sekretāram, kurā uzsvērts, ka radušos situāciju nepieciešams atrisināt nekavējoties. Dabas pārvaldes pārstāvis Aimars Rako norādījis, ka lāči jāsūta atpakaļ uz Krieviju ‒ no kurienes tie nākuši. Par lāču atgriešanu Krievijā ir notikušas oficiālas Igaunijas un Krievijas atbildīgo institūciju sarunas. Visi tiek aicināti zvanīt uz 1313 gadījumos, kad tiek manīti lāči ar dzeltenu zīmi ausī, tad ieradīsies mednieki un lāci iemidzinās, lai varētu transportēt.

Valgā, Pērnavas ielā 1 (Pärnu puiestee) atkārtoti atvērta ēstuve “ReMa Kook”, kuras īpašniece ir Rēta Kastika. Viņai ir liela pieredze ēdināšanas biznesā, jo daudzus gadus ar kolēģi nodrošinājusi skolēnu ēdināšanu Valgas pamatskolā. “ReMa Kook” iepriekš tika atvērta pirms trim gadiem, bet rudenī to nācās slēgt, jo trūka darbaspēka – bija palicis vien tik daudz darbinieku, lai nodrošinātu ēdināšanu skolā. Pēc atkārtotas “ReMa Kook” atvēršanas Rēta Kastika norāda, ka strādās visās sezonā.



Valgas skola (Priimetsa), kas atrodas Kuperjanovi ielā, tiks pārcelta uz ēku Vabaduse ielā, jo pašreizējā skolas ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī. Valgas pārvaldes priekšsēdētājs lūdza iedzīvotājus izteikt idejas par to, ko iesākt ar ēku. Tika saņemti 28 ieteikumi, no kuriem populārākie – izveidot spa, tirdzniecības centru, aprūpes namu, nodot namu treniņiem karaspēkam, kā arī ēku nojaukt un izveidot stāvlaukumu automašīnām. Lēmumu, ko darīs ar ēku, plānots pieņemt rudenī.