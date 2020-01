No šodienas Valmierā apskatāma interaktīvi izglītojoša izstāde par 5G tehnoloģiju

No šā gada 14. janvāra līdz 14. februārim Valmierā, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Lāčplēša ielā 2, būs apskatāma interaktīvi izglītojoša izstāde ar papildinātās realitātes iespējām “Mobilo tehnoloģiju evolūcija: no 1G līdz 5G”. Izstādes mērķis ir skaidrot iedzīvotājiem, kādas priekšrocības ir devusi katra no “G” tehnoloģiju paaudzēm un kāda būs 5G tehnoloģijas nozīme mūsu dzīvēs. Valmiera ir izstādes pirmā pieturvieta tās Vidzemes reģionālās tūres laikā.

“G” (generation – no angļu valodas, tulk. - paaudze) ir mobilo sakaru tehnoloģijas paaudze jeb standarts. Katra nākamā “G” tehnoloģija ir attīstītāka par savu priekšteci un piedāvā jaunas iespējas gan cilvēkiem, gan uzņēmējdarbībai. Savukārt modernajām tehnoloģijām arvien vairāk ienākot mūsu ikdienā, mainās iedzīvotāju paradumi, rodas jaunas industrijas, profesijas u.tml. Šobrīd straujiem soļiem tirgū ienāk 5G tehnoloģija. Lai gan tās pamatā ir industriāla tehnoloģija, kas pavērs daudzas nebijušas iespējas uzņēmējiem, ieguvēji būs arī cilvēki.

Izstāde “Mobilo tehnoloģiju evolūcija: no 1G līdz 5G” ir veidota tā, lai populārzinātniskā un interaktīvā veidā skaidrotu gan bērniem, gan pieaugušajiem, kādas priekšrocības ir devusi katra no “G” tehnoloģiju paaudzēm un kāda būs jaunās 5G tehnoloģijas nozīme mūsu dzīvēs.

Virtuālais kurators, radio “STAR FM” ētera personība Jānis Romanovskis katram izstādes apmeklētājam ar papildinātās realitātes starpniecību sniegs ieskatu par mobilo tehnoloģiju attīstības vēsturi un to interesantākajiem sasniegumiem - sākot no pirmajām mobilajām ierīcēm, piemēram, bezvadu radiotelefonu sistēmām, kas bija paredzētas militārām vajadzībām, līdz pat mūsdienu modernajām viedierīcēm tostarp viedtālruņiem, kuros apvienotas dažādas saziņas un izklaides funkcijas.

Viņš arī skaidros, kā strādā mobilo sakaru tehnoloģijas, kas ir frekvences un kādas no tām tiek izmantotas katrai mobilo sakaru tehnoloģiju paaudzei. Izstādē varēs iepazīties arī ar informāciju par 5G tīkla ieviešanas praksi visā pasaulē, kā arī to, kā tas notiks Latvijā. Tāpat tajā pieejama skaidrojoša informācija par šobrīd populārākajiem mītiem 5G kontekstā.

Ikviens interesents var apmeklēt izstādi bez maksas.