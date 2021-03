Opozīcijai neizdodas gāzt Valgas pagasta vadību

Aizvadītajā piektdienā, 26. februārī, Valgas pagasta padomē notika neuzticības izteikšanas balsojums, tomēr opozīcijai neizdevās sasniegt izvirzīto mērķi, informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Balsojumā, kurā opozīcijas pārstāvji izteica neuzticību Valgas pagasta pārvaldniecei Esterei Karusei un viņas vietniekiem Mati Kikasam un Tomasam Petersonam, opozicionāriem pietrūka vienas balss. Valgas pagasta pašvaldībā ir 27 partiju pārstāvji, opozīcijai ir 13 balsis, līdz ar to bija nepieciešama vēl vismaz viena balss, lai gāztu šā brīža varu.

Lielākā cerība bija uz Igaunijas Konservatīvās Tautas partijas pārstāvi Tīnu Reinupu, kurš bija izteicis neapmierinātību ar vilcināšanos Prīmetsa skolas direktores Marinas Krotovas atlaišanas lietā, kā arī bija neapmierināts ar to, ka Centra partijas pārstāvis Viktors Megi tika iecelts topošā Valgas Spa centra projekta menedžera amatā, tomēr T. Reinups nobalsoja par pozīciju. Kā noskaidroja “Lõuna-Eesti Postimees”, šāds T. Reinupa lēmums tika panākts, atceļot V. Megi no minētā amata, līdz ar to T. Reinupa un viņa pārstāvētās partijas intereses tika apmierinātas.

Opozīcijas prasību labprātīgi atkāpties no pagasta vadītājas amata Estere Karuse noraidīja: “Ko no manas atkāpšanās krīzes laikā iegūs sabiedrība? Man nav pamata atkāpties, un es turpināšu pildīt pienākumus.”