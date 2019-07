Pa Valgas ielām staigā lāči

Viens no valcēniešu sarunu tematiem pēdējās dienās ir par to, kā jāuzvedas, sastopot lāci, un tas nav nekāds joks.

Agrā sestdienas rītā, 29. jūnijā, kaimiņpilsētā Valgā, Igaunijā, pa ielām pastaigājušies trīs lāči. Laikraksts “Lõuna-Eesti Postimees” vēsta, ka divus no šiem lāčiem sauc Pols un Proša un Igaunijā viņi ieradušies no Krievijas.



Ienācēji no Pleskavas apgabala

Igauņu mednieki pamanījuši divu lāču ausīs numura zīmes – 1701 un 1702, kas nozīmē, ka viņi jau bijuši cilvēku rokās un palaisti brīvībā. Vietējiem un Latvijas kolēģiem par šiem numuriem nekas nebija zināms, bet Krievijas mednieki igauņiem apstiprinājuši, ka runa ir par Pleskavas apgabalā brīvībā izlaistiem lāčiem Polu un Prošu.

Abi lāči Valgā pamanīti pulksten 4.34, kādam auto braucējam dzīvniekus izdevies nofilmēt ar mobilo telefonu. Ap pulksten 5 pie Valgas auto bāzes ieraudzīts vēl viens lācis.



Pie auto bāzes, kur manīts trešais lācis, aug biezi krūmi, tādēļ atrast ceļu, lai izkļūtu no pilsētas, viņam nebija pārāk grūti. Savukārt viens no pirmajiem diviem lāčiem bija ieklīdis kādas mājas pagalmā, un mednieki sākotnēji sprieduši, kā dzīvnieku varētu iemidzināt. Tikmēr lācis jau bija izkašājis bedri zem sētas un pa tās apakšu izkļuvis atpakaļ uz ielas. Mednieku biedrības pārstāvis Tīns Balodis tam lēni sekojis automašīnā, kamēr lācis pagājis garām skolai, veikalam “Alko 1000” un devies Latvijas virzienā, vēsta “Lõuna-Eesti Postimees”.

Jūnijā “Ziemeļlatvija” rakstīja par Valkas novada Ērģemes pagastā redzētiem diviem lāčiem un par lāču nedarbiem Kārķu pagastā, kur zvēri ar nagiem saplēsuši plēvi vairāk nekā 10 skābbarības ruļļiem.



Ogotājiem vajag apsardzi?

Mednieku kluba “Pedele” valdes loceklis Modris Eglītis pieļauj, ka pa Valgu varētu būt klīduši tie paši lāči, kurus cilvēki iepriekš redzēja Valkas novadā.



“Mūsu pusē lāči nekad agrāk nav pastāvīgi dzīvojuši. Jau no padomju laikiem viņi tikai te caurstaigājuši. Ja tie Valgā redzētie divi lāči ir palaisti vaļā Krievijā, kā lasīju internetā, tad, iespējams, viņi tur ir audzēti nebrīvē, ir nepieredzējuši, un tagad klīst pa mājām. Kāds varbūt lāčus paņēmis mazus, nepietika, ko dot ēst, un palaida vaļā,” spriež M. Eglītis.



Ja nu arī valcēniešiem gadās sastapt pa Valkas ielām staigājam lāčus, tad pirmais ieteikums ir izturēties nosvērti un mierīgi, jācenšas mierīgi atkāpties, nepagriežot dzīvniekam muguru, un jau laikus noskatīt piemērotu koku, kurā uzrāpties, meklējot glābiņu.

M. Eglītis zina stāstīt, ka, piemēram, Kanādā pārdodot speciālus aerosolus lāču atbaidīšanai, kas iedarbojoties jau no vairāku metru attāluma.

“Ko tagad ar ogām darīt? Bailes uz mežu braukt. Medniekiem var būt haltūra. Aizved ogotājus ar mašīnu uz mežu un garantē drošību,” pajoko M. Eglītis.