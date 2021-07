1. jūlijā, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A notika pirmā Valmieras novada pašvaldības domes sēde. Tajā piedalījās 18 no 19 pašvaldību vēlēšanās 5.jūnijā ievēlētie deputāti – Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš (“Valmierai un Vidzemei”), Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Edgars Grandāns (“Latvijas Zemnieku savienība”), Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš (“Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””), Jānis Upenieks (“Jaunā Vienotība”). Domes sēdē nepiedalījās Vugars Ecmanis (“Latvijas Zemnieku savienība”).

Pirmās Valmieras novada pašvaldības domes sēdes pirmais jautājums bija “Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”. Pirmo sēdi vadīja Valmieras novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Polka.

Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti divi kandidāti: Jānis Baiks un Harijs Rokpelnis. Domes priekšsēdētāju deputāti ievēlēja no sava vidus, izdarot atzīmes vēlēšanu zīmēs.

16 deputātiem – Jānim Dainim, Guntaram Štrombergam, Gunai Ķiberei, Ričardam Gailumam, Andrim Kleperam, Tomam Upneram, Guntim Gladkinam, Jānim Olmanim, Edgaram Grandānam, Jānim Skrastiņam, Jānim Baikam, Jānim Upeniekam, Reinim Muižniekam, Kasparam Kļaviņam, Jānim Grasbergam, Marekam Bērziņam,– balsojot “par”, diviem deputātiem – Jurim Jakovinam un Harijam Rokpelnim – balsojot “pret”, par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Baiks.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks pēc ievēlēšanas pateicās visiem vēlētājiem par balsojumu pašvaldību vēlēšanās, ievēlēto deputātu sastāvu, kas ir ļoti labs, jo pārstāv visu novadu, un kuri tālāk veidos novada nākotni, un deputātiem par pausto uzticību vadīt Valmieras novadu: “Līdz šim es esmu vadījis Valmieras pilsētu. Esmu to darījis pēc labākās sirdsapziņas. Mēs visi varam lepoties ar to, ka Valmiera ir Latvijas veiksmes stāsts. Tagad es apņemos tikpat enerģiski, tikpat godprātīgi turpināt darbu, lai viss Valmieras novads taptu par labāko vietu dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai, sportošanai, kultūras baudīšanai un daudzām citām lietām. Mēs to kopīgi izdarīsim! Darba būs daudz, jo Valmieras novadā ir apvienojušās 8 pašvaldības. Izaicinājumu būs ļoti daudz, lai Valmieras novads kļūtu par tādu novadu, kādu esam iedomājušies. Lai iedzīvotājiem uzlabotos daudzas lietas, lai katrs justos droši Valmieras novadā. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai mēs kopīgi varētu izveidot Valmieras novadu par stiprāko Latvijā!”

Pēc ievēlēšanas Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks izsludināja ārkārtas domes sēdi 1.jūlijā plkst. 17.30.