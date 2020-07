Piedalies orientēšanās piedzīvojumā “Valmieras rogainings un velo orientēšanās”!

25. jūlijā aicinām valmieriešus un pilsētas viesus piedalīties orientēšanās piedzīvojumā “Valmieras rogainings”. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties doties “Magnesia” divu stundu, “D8 Corporation” četru stundu vai “Isostar” sešu stundu garās distancēs, noteiktajā laikā apmeklējot pēc iespējas vairāk kontrolpunktu. Distances plānošana ir katra dalībnieka ziņā, veicot to īpaši sagatavotā kartē. Individuālajiem skrējējiem tiek piedāvāts 14–16km rogaininga skrējiens, bet velobraucējiem – trīs stundu distance.

Valmieras rogainings ir iekļauts jaunā rogaininga seriālā “Pilsētas leģendas” kā trešais posms. “Pilsētas leģendas” ir Latvijas lielāko rogaininga pasākumu apkopojums, kas norisinās Rīgā, Madonā, Olainē, Valmierā un kurā var cīnīties par sezonas kopvērtējumu. Noslēgums plānots Rīgā 7.novembrī.

Valmieras rogainingā tiek gaidīti visi – gan sportisti, kuru kodolu pārsvarā veido orientieristi, gan aktīvā dzīvesveida piekritēji, gan arī tie, kuriem patīk izkustēties svaigā gaisā, jo rogainings ir demokrātiska nodarbe, kurā sevi izmēģināt var katrs. Dalībnieki var izvēlēties savām spējām piemērotāko distanci, kā arī ir iespēja krāt tik daudz kontrolpunktu, cik paši uzskata par nepieciešamu. Turklāt komandā var būt tikai divi pārstāvji. Kā stāsta piedzīvojuma dalībnieki, meklējot kontrolpunktus, azarts ir garantēts.

Valmieras rogaininga teritorija būs daudzveidīga, un dalībnieki to varēs iepazīt no vēl neredzētiem skatupunktiem. Organizatori aicina piedalīties visus – arī tos, kuri baidās no īpašajiem apzīmējumiem kartē. Sacensību karte ir veidota tā, lai dalībnieki varētu orientēties arī pa ceļiem, ielām un ēkām – līdzīgi kā tas ir, izmantojot populārās navigācijas aplikācijas “Waze” vai “Google Maps”.

“Ja pērn bridām pa Gauju lejup pa straumi līdz senlejas sākumam, kur sākas Gaujas nacionālais parks, tad šogad bridīsim augšup, kur sākas Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus un upes loki kļūst arvien asāki. Ceļš vedīs līdz pat Abula ietekai. Turklāt jāpaspēj finišēt pirms kontrollaika, lai izbaudītu īpašus notikumus “Valmiera. Gatavi pacelties!” laikā, kas Valmierā norisināsies no 24. līdz 26.jūlijam,” tā šī gada Valmieras posmu apraksta sacensību organizatori.

Rogainings ir komandu orientēšanās sporta veids, kas radies Austrālijā. Tā nosaukums cēlies, savienojot trīs sporta veida izgudrotāju vārdus. Rogaininga distancēs dalība notiek komandās, kurās ir divi līdz četri dalībnieki. Nozīmīgākā atšķirība, salīdzinot ar klasisko orientēšanos, ir iespēja katras komandas dalībniekiem pašiem izvēlēties distances garumu un maršrutu, vācot kontrolpunktus ar dažādām vērtībām.

Sīkāka informācija par sacensībām un reģistrēšanās pieejama mājaslapā www.valmierasrogainings.lv. Sacensības norisināsies sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, atbalsta “Isostar”, “Magnesia”, “D8 Corporation”.