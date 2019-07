Sestdien Valgā notiks militārās vēstures festivāls

Sestdien visas dienas garumā kaimiņpilsētā Valgā jau 11. reizi notiks militārās vēstures festivāls “MilFest2019”.



Militārā muzeja teritorijā, Pikk ielā 16A, no pulksten 8 līdz 16 norisināsies starptautiskais senlietu un amatniecības gadatirgus. Festivāla atklāšana uz militārās skatuves paredzēta pulksten 10. Valgas militārajā parkā no pulksten 19.30 līdz 21.30 varēs noskatīties filmas “Nezināmais kareivis” pirmizrādi. Uz to būs jāiegādājas ieejas biļete. Biļete būs nepieciešama, arī apmeklējot koncertu “Zvaigznes militārajās debesīs”, kurā uzstāsies igauņu dziedātājs un basģitārists Karls Ēriks Taukars un 1991. gadā izveidotā Igaunijas rokgrupa “Smilers”. Pēc koncerta būs uguņošana.



Dažādi pasākumi norisināsies arī Valgas pilsētas parkā, J. Kuperjanova ielā 36A: no pulksten 10 līdz 19 – Igaunijas militāro struktūrvienību paraugdemonstrējumi, no pulksten 10.30 līdz 14 – kaimiņvalstu sacensības suņu daudzcīņas sportā, no pulksten 12 līdz 17 – Gaisa spēku helikoptera “Robinson – 44” prezentācija Kungla ielas futbola stadionā, pulksten 14 – vikingu paraugkauja, pulksten 14.30 – bruņinieku cīņa uz pilsētas parka tilta un apkārtnē, pulksten 15.15 – Ziemeļu kara paraugkauja, pulksten 16 – policijas un robežsardzes dienesta suņi demonstrēs savas prasmes, pulksten 16.30 – Krievijas–Francijas 1812. gada kara ainu demonstrējumi, pulksten 17 – policijas un robežsardzes dienesta ātrās reaģēšanas vienības pārstāvju paraugdemonstrējumi, pulksten 17.30 – Brīvības cīņas 1919. gada pavasarī Dienvidu frontē, pulksten 18.15 – 2. Pasaules kara paraugkauja “Walk” aizsardzības līnijā, no pulksten 10 līdz 19 – dažādu laikmetu kareivju nometņu dzīve. Bērniem būs pieejams militārais batuts.