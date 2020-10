Simjūda tirgus Valmierā – divas sestdienas

Simjūda tirgus Valmierā šogad, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, notiks divas sestdienas – 10. un 24. oktobrī – no plkst. 10 līdz 16. Ikviens rudens veltes un amatnieku darinājumus aicināts iegādāties pašā Valmieras centrā – Hanzas laukumā, atgādinot, ka sendienās Valmieras pilsēta bija viena no senās Hanzas tirgotāju savienības dalībniecēm.

Hanzas laukumā tirgus būs trīs segmentos: laukuma ārējā perimetrā savus darinājumus piedāvās amatnieki, rokdarbnieki, lietišķās mākslas meistari. Laukuma centrā bagātīgi tiks piedāvāti cienasti – pašcepta maize, pīrāgi, lauku kūpinājumi, zivis, sieri, saldumi un našķi, krāšņas piparkūkas, svaigi un žāvēti augļi, rieksti. Bet rudens krāsas tirgus laukumā zem ozola spilgtākas darīs puķu, stādu un košumkrūmi tirgotāji.

Valmieras pusē tirgus pie baznīcas Sīmaņa dienā bijis kopš viduslaikiem. Tādējādi tas ir viens no vecākajiem Vidzemē, pēdējais pirms ziemas iestāšanās. Kalendārā atzīmētā Sīmaņa un Jūdas diena oktobra beigās vēlāk deva tirgum īpašo vārdu – Simjūda tirgus. Tolaik tirgus bija savdabīgi svētki trīs dienu garumā, ko apmeklēja gan lieli, gan mazi, pat ganiņam bija jādod iespēja vienu dienu izbaudīt tirgu pašā Valmieras viducī.

Valmierieši un viesi Simjūda gadatirgu atkal iepazina, sākot no 1996.gada, kad Valmieras muzejs, godinot tradīcijas un tautas amata prasmes, atjaunoja vēsturisko Simjūda gadatirgu. Šogad tirgus atkal “jaunās skaņās”. Ievērojot pašreizējo epidemioloģisko situāciju, tirgus būs mazākā apjomā, bet toties, tāpat kā agrāk, to būs iespējams apmeklēt pat divas dienas.

Šogad, kad tirgus mazāks, priekšroka tiek dota meistariem no Valmieras un tuvākās apkārtnes. Bet, tāpat kā vienmēr, apmeklētājus sildīs cepures, džemperi, šalles, pančo, segas, pledi, cimdi un zeķītes. Pēc tirgus apmeklējuma svētku galdā varēs celt smeķīgus gardumus, bet tēju aizdarīt ar zeltainu medu, piekožot smaržīgu cepumu. Un kopā ar tuvējiem rokdarbniekiem, dažādu amatu meistariem un zemniekiem savu pienesumu mājai un sētai būs atveduši prasmīgi zivju apstrādātāji no piejūras, pa kādam labam meistaram no Rīgas apkārtnes un vēl, un vēl.

Sendienās tas nebija tirgus, ja to nepavadīja dažādas lustes, amata prasmju darbnīcas, naudas kaltuve, zāļu sievas ar siltu tēju un citi noslēpumi. Arī šajos rudens svētkos tiek gaidīti dažādi pārsteigumi.

Aicinām tirgus apmeklētājus ievērot valstī spēkā esošos noteikumus, rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību!