Šodien un rīt Valgā norisināsies "Nacionālais visu šķirņu suņu šovs"

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Vietējie politiķi un Tervas pagasta vadītājs Maido Rūsmanns kandidē Igaunijas parlamenta vēlēšanās kā Reformu partijas pārstāvji. Kopš 23. janvāra visā Igaunijā ir aizliegtas jebkāda veida politiskās reklāmas, bet Maido Rūsmanns atradis veidu, kā apiet šo likumu, izliekot pašreklāmu Valkā. Plakātā viņš nosoda Igaunijas nodokļu politiku alkoholam, kas veicinājusi “alkotūristu” pieplūdumu Valkā. Valsts valodas lietošanas likums Latvijā neatļauj izlikt reklāmas citās valodās.

Kāds Valgas iedzīvotājs tika apcietināts uz diviem mēnešiem par vardarbību pret savu astoņgadīgo māsu. Šī pati persona vairākas reizes ir nonākusi policijas redzeslokā par braukšanu dzērumā un bez autovadīšanas tiesībām.

Šajā nedēļas nogalē, 2. un 3. februārī, Valgas sporta hallē norisināsies “Nacionālais visu šķirņu suņu šovs”. Suņus vērtēs starptautiska žūrija, kurā būs pārstāvji no Dienvidāfrikas, Singapūras, Polijas, Vācijas, Bosnijas un Hercegovinas, Norvēģijas, Lietuvas, Beļģijas un Ukrainas. Sacensības tiek organizētas pēc drive-in principa, kad dalībnieks var ierasties stundu pirms viņa suņa šķirnes vērtēšanas laika un doties prom, kad vērtēšana pabeigta. Plašākai publikai suņi apskatāmi 2. februārī no pulksten 11 līdz 18, savukārt 3. februārī ‒ no pulksten 10 līdz 17. Biļešu cena pieaugušajiem ir divi eiro, bet bērniem un pensionāriem ‒ viens eiro.