Šodien Valgā notiek militārās vēstures festivāls

Sestdien Valgā notiek militārās vēstures festivāls. Kaut arī saistībā ar koronavīrusa izplatību ir ierobežojumi, programmā būs pasākumi, kas pierobežas pilsētā nav bijuši 12 gadus. Parkā sestdien varēs noklausīties Aizsardzības spēku orķestra uzstāšanos, kuru vada Simmu Vasari. Kara dziesmas un romances izpildīs arī viesi no Latvijas. Varēs iepazīties ar karavīru ekipējumu un aprīkojumu. Sporta hallē (parkā) būs ceļojošā izstāde par drošības policiju. Būs arī piecu dažādu laikmetu cīņu paraugdemonstrējumi. Festivālā pirmo reizi būs militārais klauns no Latvijas. Organizatori sola, ka šogad daudz vērienīgāks būs karavīru gājiens un aicina to nenokavēt. Galvenais organizators Melis Kivi atzīst, ka viņa ilggadīgais sapnis piepildās, – gājienu cauri Valgas pilsētai 2,9 km garumā vadīs Aizsardzības spēku orķestris. Diemžēl noturīgais koronavīruss ir krasi samazinājis iespēju piedalīties festivālā. Ja citus gadus ieradās aptuveni 17 valstu militārās vēstures klubi, tad šogad dalībvalstis var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem: Igaunija, Somija, Latvija un Lietuva. Bija liela vēlme ierasties arī klubiem no Polijas un Krievijas, bet tas nav iespējams.