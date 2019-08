Tartu izraudzīta par 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Lai pievērstu lielāku uzmanību Igaunijas pierobežas reģioniem, kur darba algas vidējais rādītājs ir zemāks kā citviet valstī, Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida šonedēļ dzīvo un strādā Dienvid­igaunijas pilsētiņā Rapinā. Šīs nedēļas laikā viņa tiekas ar Veru un Pelvas novadu politiķiem, amatpersonām un citām ievērojamām personībām, viesojas uzņēmumos un publiskās iestādēs. Iepriekš prezidente Kersti Kaljulaida, lai pievērstu pastiprinātu uzmanību Igaunijas ziemeļaustrumu reģionam, uzturējās un strādāja Narvā, kur procentuāli liels skaits ir krievu tautības iedzīvotāju un samilzušas sociālās problēmas. Darbu Dienvidigaunijā prezidente turpinās septembra vidū.



Par 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu tikusi izraudzīta Tartu. Konkursā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu Tartu atbalstīja un godu dalīs Valgas, Pelvas, Veru apriņķi un pilsētas un Vīlandes pilsēta.



Populārākais un veiksmīgākais Igaunijas distanču slēpotājs Andrus Vērpalu 2011. gadā ticis turēts aizdomās par dopinga lietošanu, taču attaisnots. Līdzīgā situācijā ir viņa dēls, kurš šī gada ziemā tika apsūdzēts par aizliegto vielu lietošanu. Ilgu laiku izvairījies no sabiedrības un preses, manīts Valgas apriņķī piedalāmies un iegūstam otro vietu, 7,9 kilometrus pieveicot 29.29,3, krosa skriešanas sacensībās.



No septembra Valgas apriņķī ATKO pārvadājumu firmas pienākumus turpmākos astoņus gadus pildīt Go Bus. Visi pasažieru pārvadājumu firmas Go Bus autobusi ir aprīkoti ar drošības jostām un kamerām. Valgas apriņķa sabiedriskā transporta centra amatpersonas tic, ka tagad maršruta autobusi būs ātrāki, drošāki un komfortablāki. Lai pārvietotos autobusos, ir nepieciešama braukšanas karte elektroniskai reģistrācijai. Ja braucat pirmo reizi, tiks izsniegta bezmaksas biļete. Kopš pagājušā gada jūlija sabiedriskais transports Igaunijā, ja pārvietojaties viena apriņķa robežās, ir bez maksas.