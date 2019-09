Tiek tiesāts 18 gadīgs bokseris par Valgā notikušu konfliktu

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Notikusi tiesas sēde par pagājušā gada decembrī notikušo incidentu pie Voorimehe bāra Valgā, kad 17 gadīgs jaunietis – bokseris ‒ iesita vīrietim pa seju. No gūtajiem ievainojumiem vīrietis dažas dienas vēlāk slimnīcā mira, atstājot ģimeni – dzīvesbiedri un divus bērnus. Tiesas sēdes laikā tika iztaujāti aculiecinieki, lai gan atbildes par notikušo bija atšķirīgas, visi norādīja, ka jaunietis vīrietim iesitis tikai vienu reizi. Daži no lieciniekiem norādīja, ka cietušais negadījuma dienā esot sagrābis kādu no uzbrucēja draugiem pie rīkles un centies iesist arī pašam bokserim. Citi liecinieki stāstīja, ka vīrietis uzreiz ķēries bokserim pie rīkles. Viens teica, ka vīrietis bokseri pagrūdis pēc tam, kad viņam prasīta cigarete. Nelaiķa ģimenes pārstāvji un prokurors norādīja, ka pašreiz sniegtās liecības atšķiras no tām, kuras tika sniegtas policijai uzreiz pēc notikuma, tāpēc tiesa turpinās. Jaunietis tiek apsūdzēts par nopietnu miesas bojājumu nodarīšanu, kas izraisījuši nāvi, un par to tiek piespriesti 12 gadi cietumsoda. Šobrīd apsūdzētais ir 18 gadus vecs.



Pagājušajā nedēļā pusnaktī Valgas policijas iecirknis saņēma vairākus zvanus no cilvēkiem, kuri sūdzējās par kādas ballītes radītu troksni. Policijas pārstāvji vainīgos apciemoja vairākas reizes, jo, tiklīdz policija bija prom, troksnis atjaunojās. Lai nemiera cēlājus apturētu, tika konfiscēta mūzikas atskaņošanas aparatūra. Šobrīd policija prāto, kādu sodu nemiera cēlājiem piemērot, lai vainīgie apzinātos savu nodarījumu.