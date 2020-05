Valgā atjauno kādreizējo viesnīcas "Eiropa" ēku

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Otrpus ielai, kur atrodas Valgas dzelzceļa stacija, ir tukša sarkano ķieģeļu ēka, kura celta 1903. gadā un pirms simts gadiem tajā darbojusies viesnīca “Eiropa”. Pēdējos desmit gadus tā stāvējusi tukša un bijusi pārdošanā, bet nesen to iegādājies kāds uzņēmums no Tartu. Ēku plānots renovēt un tajā izveidot īres dzīvokļus, kuros īpašnieki iecerējuši saglabāt pēc iespējas vairāk ēkas oriģināli saglabājušās detaļas. Visu 506 kvadrātmetru trīs stāvu ēku īpašnieki cer atjaunot par 100 000 eiro līdz šī gada rudenim. Tartu uzņēmumam, kurš iegādājies skaisto ķieģeļu ēku, ir vēl daži īpašumi Valgā – koka mājas, kuru dzīvokļi tiek izīrēti.



Valgas metāla mūzikas žanra pārstāvētā grupa “Defeatem” radījusi metāla versiju populārajai igauņu tautas dziesmai “Juba linnukesed” (Jau putni). Jau kādu laiku grupa šīs dziesmas savu versiju izpilda koncertos, bet tagad to arī ierakstījusi.