Valgas pagasta pārvalde iegādājusies Jānikese mototrasi

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Valgas pagasta pārvalde no privātpersonas par 240 000 eiro iegādājusies Jānikese mototrasi, kurā jau vairākus gadus nenotiek nekādas aktīvas darbības. Šobrīd pagasta pārvalde veic iedzīvotāju aptauju par to, ko viņi vēlētos redzēt šajā teritorijā. Rudenī tiks prezentēts jau konkrēts risinājums, kā attīstīt mototrasi. Jānikese mototrase izveidota 60. gados, un tā bija populāra visā pasaulē.

Valgā, Vabaduse 9, biroju ēkas trešajā stāvā, tiek izbūvēti jauni dzīvokļi. Darbus pie dzīvokļu izveides plānots pabeigt šogad. Jaunu dzīvokļu izbūve Valgas pilsētā ir liels retums.

Plānots, ka no šī gada rudens Igaunijas Republikas prezidentes Kersti Kaljulaidas darbavieta būs Dienvidaustrumu Igaunija. Par to, cik ilgi prezidente tur strādās, vēl nav zināms, bet šādi Valsts prezidente vēlas pievērst uzmanību konkrētajam Igaunijas reģionam un problēmām tajā. Pagājušajā gadā viņas darbavieta bija Narvā. Igaunijas Ziemeļaustrumu reģions ir nabadzīgāks par citiem, tas skaidrojams ar to, ka lielākā daļa iedzīvotāju ir krievu tautības un viņu integrācija starp vietējiem nenorit tik veiksmīgi, cik tika plānots.