Valmierā atvērts sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs”

Dodoties pa Rīgas ielu Valmierā, paveras diezgan neparasta aina – kādā brīdī gājējs ir vienā līmenī ar koku galotnēm. Ieskatoties padziļinājumā, atklājas mežs, savukārt tajā – lieliska vieta aktīvai atpūtai ikvienam.

Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” būvniecība bijušā Valmieras skeitparka teritorijā (Rīgas iela 43A) sākta šī gada aprīlī, projektu aizsākot un sagatavošanas darbus sākot 2019. gadā. Vieta pilsētas centrā izvēlēta, domājot, lai ikvienam aktīvās atpūtas cienītajam parks būtu ērti sasniedzams. Parks ekspluatācijā nodots novembrī, aicinot dažāda vecuma interesentus baudīt aktīvu un drošu atpūtu. Turklāt nosaukums nav izvēlēts nejauši – jaunais parks ir apstādījumiem bagātīga teritorija, aicinot blakus pilsētas dzīvākajai ielai aizmirst par ikdienas steigu.

Skeitparks

Tradīcija nav zudusi. Šajā vietā turpinās dzīvot skeitparks. Taču tagad tas ir ērtāks, drošāks un interesantāks. Vairāku līmeņu 1096 m2 plašais betona seguma skeitparks ir piemērots dažādu līmeņu braucējiem. Tas piedāvā lielāko daļu skeitbordinga pamatelementu, saglabājot plašumu un dinamiku.

Īpaši ir tas, ka jaunais parks būs arī mācību un treniņu vieta. Sākot no šī mācību gada, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” īsteno unikālu interešu izglītības programmu “Ekstrēmie sporta veidi”. Lai apgūtu prasmes ekstrēmajos vasaras un ziemas sporta veidos, vienlaikus strādājot pie vispārējās fiziskās sagatavotības attīstības, kā arī drošības, programmā iesaistīties aicināti bērni un jaunieši no 7 līdz 16 gadu vecumam. Braukšanas ar skrituļdēli, skrituļslidām un velosipēdu pamatprasmju apgūšana notiks jaunajā sporta un aktīvās atpūtas parkā “Mežs”. Programmu vada sertificēta skrituļslidošanas trenere Marta Garā, kura beigusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un ir trenere kalnu slēpošanas sporta klubā. Jau kopš bērnības apguvusi vairākus ziemas sporta veidus, kā arī pārstāvējusi Latviju dažādu skrituļslidošanas disciplīnu sacensībās ārvalstīs.

Velo trase (pump track)

Savukārt tiem, kuriem tuvāka braukšana ar skrejriteni, skrituļslidām, skeitbordu vai velosipēdu, saistoša šķitīs 170m garā velo trase. Tā projektēta ar dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kas mērķtiecīgi savirknētas, sniedzot iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra mijiedarbību. Trase ir asfaltēta, piemērota visu vecumu braucējiem ar dažādu līmeņu prasmju spektru.

Strītbols

Nogāzē gar veloveikalu “Eži” un Vidzemes džudo skolas “Valmiera” ēku ir izveidotas tribīnes un aptuveni 200m2 liels laukums, kas izmantojams strītbola spēlēm un citām norisēm.

Rotaļu laukums un āra trenažieri

Mazākajiem parka apmeklētājiem patiks rotaļu laukumi – dažāda veida šūpoles, pakāpieni līdzsvara trenēšanai, rāpšanās tīkls, slidkalniņš, batuts un vēl citi elementi. Laukums bērniem vēl tiks papildināts ar vairākiem rotaļu elementiem. Turpat ir fitnesa zona un āra trenažieri, dodot iespēju vecākiem nodarboties ar sportu, vienlaikus pieskatot mazuļus rotaļājamies, vai ģimenei sportojot kopā. Šajā parka daļā ir pievilkšanās stieņi, līdztekas, galda teniss un vēl citas iekārtas, kas palīdzēs kārtīgi izkustēties.

Sporta un aktīvās atpūtas parkā “Mežs” ved piecas ieejas. To caurvij gājēju celiņu tīkls, kas savieno parkā izvietotās dažādās funkcionālās zonas. Gājēju celiņā ir integrēts īpaši marķēts celiņš skrituļotājiem. Teritorijas daļā, kur līdz šim atradās bērnu rotaļu laukums, ir zāliens un vieta piknikam. Būtiski, ka ieplakā esošās teritorijas ūdens notece veidota dabīgi uz teritorijā paredzētajām zaļajām zonām. Tāpat ir izbūvēta lokāla lietus ūdens savākšanas sistēma ar kritumu un gūliju palīdzību. Lai samazinātu laukuma ietekmi uz vidi un neradītu papildu mikroplastmasas piesārņojumu, sporta un rotaļu laukumu virsmas segumos izvēlēta koka šķeldas mulča. Vietā, kur tas nav iespējams, – nogāzē pie slidkalniņiem – nelielā apjomā pielietots gumijas segums.

“Mežs” izbūvēts 11152 m2 lielā platībā. Pateicamies iedzīvotāju ieteikumiem par to, kādam būtu jābūt sporta un aktīvās atpūtas parkam Valmierā! Tādējādi apmeklētāju ērtībām ir padomāts, lai laukums nepārkarstu, būtu noēnojums. Parkā pieejams arī ūdens brīvkrāns. Tāpat arī projektēšanas gaitā ņemta vērā atbilstoša apgaismojuma nepieciešamība. Parkā pieejamas arī labierīcības, kas būs ērtas arī ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī piemērotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Unikālā būvprojekta izstrādē piedalījās, skeitparka un velotrases būvniecību veica “Mind Work Ramps”. Meža noskaņu parkā veidoja ainavu arhitekte Ilze Rukšāne (SIA “ALPS Ainavu darbnīca” projekts) un SIA “Deicija” ar SIA “Stādaudzētava Blīdene” piegādātajiem stādiem.

Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs” izbūvēts atbilstoši SIA “CITY PLAYGROUNDS” izstrādātajam būvprojektam “Sporta un aktīvās atpūtas parks”, kas veidots sadarbībā ar SIA “ALPS Ainavu darbnīca” un SIA “CEĻU KOMFORTS” speciālistiem. Būvprojekta izmaksas bija 28 677,00 EUR ar PVN. Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem būvdarbus veic PS “ASFALTBŪVE un ĶEKAVA-PMK” ar darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju par kopējo līgumsummu 1 146 898,85 EUR ar PVN. Objekta būvuzraudzību nodrošina SIA “GEO CONSULTANTS” par 4 961,00 EUR ar PVN. Objekta autoruzraudzību nodrošina SIA “CITY PLAYGROUNDS” par 5 445,00 EUR ar PVN.

Parka izveides izmaksas 500 000 EUR apmērā tiek segtas ar AS “Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu), kura mērķis ir bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide. Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumiem pārējās izmaksas tiek segtas no Valmieras pilsētas (tagad novada) pašvaldības budžeta līdzekļiem, tostarp piesaistot aizņēmumu no Valsts kases. Izpildīto darbu un darbā izmantoto būvizstrādājumu garantijas termiņš paredzēts pieci gadi no tā nodošanas ekspluatācijā.

Par tīrību, kārtību un parka uzturēšanu atbild Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”.

Apmeklējot sporta un aktīvās atpūtas parku, jāievēro valstī noteiktais Covid-19 izplatīšanās novēršanai. Aicinām ievērot drošības prasības un izvērtēt savas spējas un prasmes, izmantojot sporta un aktīvās atpūtas parkā esošās konstrukcijas. Tāpat aicinām izlasīt parkā izvietotajos stendos esošo informāciju par drošības noteikumiem, lai atpūta un parkā pavadītais laiks būtu pozitīviem piedzīvojumiem bagāts un bez dažādiem starpgadījumiem. Rūpēsimies kopā, lai “Mežs” būtu patīkama vieta lieliskai atpūtai! Jāpiemin, ka parkā tiek veikta videonovērošana.