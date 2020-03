Valmierā darbu sāk reģionālais punkts COVID-19 testa veikšanai

No 19.marta Valmierā, BMX trasē pie Vidzemes Olimpiskā centra (Čempionu iela 3) ir atvērts reģionālais punkts vīrusa COVID-19 parauga paņemšanai, iepriekš piesakoties.

Lai pieteiktos valsts apmaksātā testa veikšanai, jāzvana pa tālruni 8303 katru dienu no plkst.9.00 līdz 18.00. Valsts apmaksātu testu veic cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktām personām, kuras ir karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi.

Analīzes ir iespēja nodot arī citiem interesentiem, kuriem nav saslimšanas simptomu, taču tad tas ir maksas pakalpojums. Obligāti nepieciešams iepriekš pieteikties, zvanot 20030006 vai 20033722.

Analīzes tiek veiktas, noņemot uztriepes no deguna un kakla.

Analīžu veikšana notiek rindas kārtībā, gaidīšanas laiks uzaicinājumam veikt analīzes var būt diennakts vai nedaudz ilgāk. Zvana brīdī pacientu informēs par analīžu veikšanas laiku. Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst! Līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments.

Analīzes veic SIA “Centrālā laboratorija”.

Plašāka informācija par COVID-19, tostarp arī padomi par karantīnu, pašizolēšanos un rīcību, kas pasargā no saslimšanas, pieejama SPKC mājaslapā www.spkc.gov.lv. Tāpat jautājumu gadījumā iedzīvotāji var zvanīt pa SPKC informatīvo tālruni 67387661. Uzziņas, individuālas konsultācijas SPKC informatīvā tālruņa darbinieki sniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz 21.00, bet brīvdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.