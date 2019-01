Valmierā notiks XXI jaunrades deju konkursa fināls

2019.gada 26.janvārī plkst.15.00 Valmieras Kultūras centrā notiks XXI Jaunrades deju konkursa fināls. Finālā skatītāju un žūrijas vērtējumam tiks nodotas 38 dejas.

Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu skatuviskās dejas eksperte Maruta Alpa stāsta: „Šīs nedēļas beigās ir vērts doties uz Valmieru, kur 21. reizi norisināsies Jaunrades deju konkursa fināls. Tā ir vieta, kur pulcējas jaunie un pieredzējušie horeogrāfi, tā ir sacensība, labs dejotāju mākslinieciskais sniegums un zinoša, atsaucīga publika. Konkurss ir nozīmīgs notikums Latvijas kultūras dzīvē, par to liecina lielais dalībnieku skaits ik gadu. To gaida ne tikai horeogrāfi, bet arī dejotāji un kolektīvu vadītāji. Viņiem ir iespēja iegūt jaunas, kolektīviem piemērotas dejas un diskutēt. Konkurss būs spraigs, interesants, radītās dejas parādīs gan nostabilizējušās tendences skatuves dejā, gan pavisam jaunas vēsmas. Kuras no horeogrāfijām gūs žūrijas atzinību un kuras no tām tiks iekļautas nākamajos kultūrvēsturisko novadu Deju svētkos, to uzzināsim pavisam drīz. Uz tikšanos Valmierā- jaunrades deju galvaspilsētā!”

Konkursa I kārta norisinājās 2018.gada decembrī Slampē un Ogrē, no 69 dejām žūrija dalībai finālā izvirzīja 38 dejas. Tās iesnieguši 22 horeogrāfi – Skaidrīte Andževa, Zane Babre, Gints Baumanis, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļevičs, Alise Līna Daugaviete, Ilmārs Dreļs, Diāna Gavare, Liene Gailāne, Jānis Ērglis, Dāvis Ērglis, Rūta Lauce, Agneses Lepse, Lilija Lipora, Andis Lagzdiņš, Baiba Miķelsone, Gundega Prancāne, Artis Puriņš, Jānis Purviņš, Reinis Rešetins, Gunta Skuja, Guna Trukšāne.

XXI Jaunrades konkursa finālu vērtēs: horeogrāfe, profesore, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja Rita Spalva, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā profesore, horeogrāfijas katedras vadītāja un pedagoģe Zita Erss, Jelgavas deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” Tautas deju ansambļa „Diždancis” mākslinieciskā vadītāja Ieva Karele, teātra horeogrāfs Alberts Kivlenieks, horeogrāfe, Deju svētku virsvadītāja, Tukuma deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece un Dobeles deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, VEF Kultūras pils Tautas deju ansambļa „Gatve” mākslinieciskā vadītāja Gunta Raipala.

Jaundarbus izdejos kolektīvi: „Baltābele”, „Bandava”, „Dancis”, „Dziga”, „Ieviņa”, „Kalve”, „Katvari”, „Lēdmane”, „Līgo”, „Luste”, „Ogrēnietis”, „Raksti”, „Ritenītis”, „Rotaļa”, „Rotaļa XO”, „Sadancis, Skabardzēni”, „Sen Līgo”, „Sunta”, „Teiksma”, „Vektors”, „Zalktis”, „Ziemeļblāzma”.

Ieejas maksa: 3 un 4 EUR. Ar Valmieras kultūras karti 15% atlaide. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv.

XXI Jaunrades deju konkursa finālu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.