Valmierā skatāma mākslinieka Jāņa Šneidera izstāde ĀRĀ un norisināsies laikmetīgās mākslas lekcija

Kas ir laikmetīgā māksla? Kāda ir laikmetīgā māksla? Valmieras teātra kafejnīcā uz šiem jautājumiem radīs atbildes gan baudot mākslinieka Jāņa Šneidera personālizstādi „Ārā”, gan 16. septembrī plkst. 18.00 klausoties mākslas zinātnieces, publicistes un kuratores Augustes Petres lekcijā.

Jāņa Šneidera personālizstāde | Ārā

Valmieras teātra kafejnīcas galerijā eksponēti mākslinieka Jāņa Šneidera jaunākie eksperimenti ar perspektīvu, kas šajos darbos iegūst bioloģisku veidolu – darbos attēlotā vide atgādina aizaugušas spraugas bruģētā virsmā, sadzītas vagas laukā vai pat rindiņās stādītu mežu. Var likt domāt par tik tikko notikušiem sprādzieniem, virsmas atbildi uz satricinājumu, kustību, kas var tikt asociēta ar uguni un liesmām. Mākslinieks šīs izstādes gleznās turpina risināt jautājumus, kuriem pievērsās izstādē „Vieta” (galerijā LOOK!, 2019. gada oktobris) – visuma un telpas uzbūve, robeža starp redzamo un neredzamo (kas patiešām ir redzams un kas – saskatāms vien katram individuāli), kādu informāciju sniedz virsmas, virsmu reljefs un matērija. Šneiders caur mākslu pēta to, kā un cik dažādi var izmantot perspektīvas režģi, lai konstruētu dažādas telpas. Radīt kārtību nekārtībā un otrādāk. Mākslinieka gleznās attēlotās telpas ir it kā attālinātas no pieredzē sastaptajām un tajās nav nosakāma mēroga, līdz ar to caur abstrakciju tās top it kā svešas, bet vienlaikus vēl tuvākas. Grūti arī nosakāms režģa novietojums attiecībā pret skatienu – vai režģis plešas uz priekšu, uz augšu vai tas stiepjas lejup.

Jānis Šneiders ir daudzsološs jaunais mākslinieks, kurš ir prestižās Purvīša balvas nominants par jau minēto izstādi „Vieta” galerijā LOOK!. Mākslinieks beidzis bakalaura programmu Latvijas Mākslas akadēmijā glezniecības nodaļā, taču šobrīd turpina studijas maģistrantūrā Vizuālās komunikācijas apakšprogrammā.

Izstāde bez maksas skatāma septembrī Valmieras teātra izrāžu laikā, kad kafejnīca atvērta ikvienam interesentam.

16.09. plkst. 18.00

Laikmetīgās mākslas izzināšana – lekcija jauniešiem un pieaugušajiem

Lekcija par 20. gs. otrās puses un mūsdienu mākslu ir īss kurss latviešu mākslas vēsturē un apskats par to, kas šobrīd ir aktuāls mūsdienu latviešu mākslā. Mākslas izstāžu kuratore un mākslas zinātniece Auguste Petre stāstīs par spilgtākajiem latviešu māksliniekiem pēckara periodā, skaidrojot mākslas tendenču attīstību arī Rietumpasaulē. Lai izprastu, kas ir modernā māksla un laikmetīgā māksla, lektore pievērsīsies skaidrojumam, kas ir latviešu māksla un kad tā radusies, lai veidotos vispārēja izpratne, kā māksla attīstās un cik svarīgs ir vēsturiskais konteksts. Tiks meklēta atbilde jautājumam „Kas ir laikmetīgā māksla?”. Lekcijas laikā būs iespēja iepazīties ar šī brīža slavenāko latviešu mākslinieku interesēm mākslā, kā arī uzzināt, kur vislabāk sekot līdzi mākslas notikumiem Latvijā. Lekcija piemērota jauniešiem (vairāk vidusskolas vecumposms) un pieaugušajiem.

Dalība bez maksas. Pieteikšanās lekcijai, rakstot uz e-pastu [email protected] (dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis).