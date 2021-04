Valmierā uzsākta sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” izbūve

Aprīlī uzsākta sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” būvniecība bijušā Valmieras skeitparka teritorijā Rīgas ielā 43A. Jaunais parks būs apstādījumiem bagātīga teritorija ar visu vecumu apmeklētāju labbūtību veicinošu vidi un aktīvās atpūtas elementiem. To izvēlē vērā tika ņemti valmieriešu un aktīvās atpūtas sporta veidu profesionāļu ieteikumi.

Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs” tiks izbūvēts 11152 m2 lielā platībā bijušā skeitparka, kā arī turpat blakus esošā nožogotā bērnu rotaļu laukuma vietā. Parkā būs atsevišķas zonas skeitparkam un velo trasei. Daudzfunkcionālai izmantošanai piemērotais vairāku līmeņu 1096 m2 lielais skeitparks ar cieto segumu būs piemērots dažādu līmeņu braucējiem un atradīsies tuvāk Rīgas ielai esošajā teritorijas daļā. Tā plānojumā ir iekļauti lielākā daļa skeitbordinga pamatelementu, saglabājot plašumu un dinamiku.

1120m2 lielā velo trases zona atradīsies tuvāk Semināra ielai. Velotrase projektēta ar dažāda augstuma uzbērumiem, vitrāžām, platformām, kuras mērķtiecīgi savirknētas, sniedzot iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību. Tā būs 170m gara asfaltēta trase, kas piemērota visu vecumu braucējiem ar dažādu līmeņu prasmju spektru.

Pulcēšanās vietu un skatītāju tribīnes ir paredzēts izvietot nogāzē gar veloveikala “Eži” un Vidzemes džudo skolas “Valmiera” ēku. Aptuveni 200m2 lielā pulcēšanās laukuma ar tribīnēm pamatfunkcija būs strītbols. Laukums pielāgojams dažādām vajadzībām, piemēram, publisku pasākumu organizēšanai. Turpat netālu paredzēta atsevišķa moduļu tipa tualetes ēkas izbūve.

Teritorijas daļā, kur līdz šim atradās bērnu rotaļu laukums, paredzēts veidot zonu piknikam ar plašu zālienu. Dažādiem vecumiem piemēroti bērnu rotaļu laukumi kopā ar fitnesa zonu un āra trenažieriem atradīsies mazliet zemāk no piknika zonas, dodot iespēju vecākiem nodarboties ar sportu, vienlaikus pieskatot arī mazuļus rotaļājamies vai sportojot kopā. Teritorijā paredzētas piecas ieejas un to caurvīs gājēju celiņu tīkls, kas savienos parkā izvietotās dažādās funkcionālās zonas. Gājēju celiņā būs integrēts arī īpaši marķēts celiņš skrituļotājiem.

Būtiski, ka ieplakā esošās teritorijas ūdens notece tiks veidota dabīgi uz teritorijā paredzētajām zaļajām zonām. Tiks izbūvēta lokāla lietus ūdens savākšanas sistēma ar kritumu un gūliju palīdzību. Lai samazinātu laukuma ietekmi uz vidi un neradītu papildu mikroplastmasas piesārņojumu, kā sporta un rotaļu laukumu virsmas seguma materiāls ir izvēlēts koka šķeldas mulča.

Pagājušā gada februārī tika saņemti arī gandrīz 100 valmieriešu ieteikumi un idejas par to, kādam ir jābūt sporta un aktīvās atpūtas parkam Valmierā. Būtiska līdzšinējā teritorijas labiekārtojuma kritika bija laukumu pārkaršana, noēnojuma trūkums. Tādēļ parka apzaļumošanas plānā īpašs uzsvars tika likts uz risinājumiem noēnojuma radīšanai, koku stādījumiem. Parkā būs pieejams arī ūdens brīvkrāns. Vienlaikus tika risināta arī kritika par līdzšinējo vājo apgaismojumu, projektā paredzot atbilstošu parka trašu un elementu izgaismojumu. Arī parka zonu izveide un tajās ietvertie elementi projektā apvieno un aptver pēc iespējas visus valmieriešu ierosinājumus.

Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs” tiks izbūvēts atbilstoši SIA “City playgrounds” izstrādātajam būvprojektam “Sporta un aktīvās atpūtas parks”, kas veidots sadarbībā ar SIA “ALPS Ainavu darbnīca” un SIA “Ceļu komforts” speciālistiem. Būvprojekta izmaksas bija 28 677,00 EUR ar PVN. Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem būvdarbus veic PS “Asfaltbūve un Ķekava-PMK” ar darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju SIA “M.A.-Taka-7” par kopējo līgumsummu 1 146 898,85 EUR ar PVN. Objekta būvuzraudzību nodrošina SIA “Geo consultants” par 4 961,00 EUR ar PVN. Objekta autoruzraudzību nodrošina SIA “City playgrounds” par 5 445,00 EUR ar PVN.

Parka izveides izmaksas 500 000 EUR apmērā tiek segtas ar AS “Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu), kura mērķis ir bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide. Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumiem pārējās izmaksas tiek segtas ar Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, tostarp piesaistot aizņēmumu no Valsts kases. Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” būvniecību plānots pabeigt šī gada septembrī. Izpildīto darbu un darbā izmantoto būvizstrādājumu garantijas termiņš paredzēts pieci gadi no tā nodošanas ekspluatācijā.