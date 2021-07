Valmieras dzimšanas dienas laikā būs satiksmes ierobežojumi

Valmieras dzimšanas dienas “Valmiera: Tava svētku pietura” laikā būs satiksmes ierobežojumi. Aicinām gājējus un transportlīdzekļu vadītājus sekot līdzi izmaiņām satiksmes organizēšanā un pievērst uzmanību uzstādītajām ceļazīmēm!

No 21. līdz 25. jūlijam saistībā ar “Annels” atrakciju parka izvietošanu slēgts stāvlaukums pie Valmieras 5. vidusskolas (Raiņa iela 3).

24. jūlijā no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00 saistībā ar Mājražotāju un amatnieku tirdziņa norisi slēgta Rīgas iela posmā no Katrīnas ielas līdz Lāčplēša ielai, Lāčplēša iela, Tērbatas iela posmā no Lāčplēša ielas līdz izbrauktuvei no Valmieras tirgus paviljona, Raiņa iela posmā no Beātes ielas līdz Tērbatas ielai, Pilskalna iela, kā arī slēgti attiecīgajā teritorijā esošie stāvlaukumi: Rātslaukums, laukums pie Sv. Sīmaņa baznīcas un Valmieras Drāmas teātra, laukums pie Valmieras Mūzikas skolas.

24. jūlijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 23.30 slēgta Veides iela posmā no Strazdu ielas līdz Dārza ielai. Tur norisināsies Vinda StreetFood.

25. jūlijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.00 saistībā ar svētku rogaininga norisi slēgta Pilskalna iela un laukums pie Valmieras Mūzikas skolas.

Pasākuma organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Satiksmes ierobežojumu karti iespējams apskatīt ŠEIT.

Plašāk par Valmieras dzimšanas dienas norisēm – www.valmierasvin.lv .