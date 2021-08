Valmieras novadā jauni vēstneši

Pēc vairāk nekā intensīva astoņu nedēļu darba noslēgušies Valmieras novada sertificēto tūristu gidu kursi, kurus laikā no 5. jūnija līdz 31. jūlijam organizēja Valmieras Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar vairākiem tūrisma un citu saistīto nozaru profesionāļiem.

Programma un gala pārbaudījums tika veidots sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas asociēto profesoru Andri Kleperu, ievērojot arī labās prakses piemērus gan programmas tematiskajā dalījumā pēc Eiropas Savienības gidu izglītojošo kursu standarta, gan gidu darba novērtēšanā pēc Austrijas (Vīnes) un Lielbritānijas gidu darbības “Blue Badge” sistēmas.

Kopumā gidu kursus noklausījās 45 dalībnieki, tostarp interesi par Valmieru un novadu izrādīja dalībnieki ne tikai no Valmieras novada, bet arī no citām Latvijas pilsētām – Jelgavas, Siguldas, Rīgas u.c. Gala pārbaudījumus nokārtoja un sertifikātus ieguva 20 jaunie Valmieras novada gidi, kas turpmāk darbosies kā vēstneši, daudzinot Valmieras vārdu plašāk novadā, Latvijā un pat pasaulē. Savukārt pieci no jaunajiem sertificētajiem gidiem, kas demonstrēja spožas zināšanu un ekskursiju vadīšanas prasmes, nokārtojot gala pārbaudījumus ar izcilību: Agnese Vucina, Ričards Edijs Štibe, Inese Mūrmane, Kristīne Ķikute un Sintija Priede! Sertifikātus un apliecības jaunie vēstneši saņēma 27. augustā, noslēgumā baudot arī Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika ekskursiju nule kā pārbūvētajā Jāņa Daliņa stadionā un jaunajā vieglatlētikas manēžā.

Valmieras Tūrisma informācijas centra sadarbība ar jaunajiem tūristu gidiem paredzēta dažādos veidos. Ar daļu no gidiem plānota ciešāka sadarbība, uzņemot Valmieras Tūrisma informācijas centrā pieteiktas ceļotāju grupu ekskursijas. Jāpiebilst, ka sadarbība ar vairākiem gidiem paredzama, izvēršot arī dažādas aktīvā dzīvesveida popularizēšanas aktivitātes, kuras jau šobrīd tiek nodrošinātas Valmieras Tūrisma informācijas centrā: pārgājieni, velo braucieni, tematiskās ekskursijas u.tml. Dalība gidu kursos sniegusi ieguldījumu arī katra dalībnieka mūžizglītībā.

Valmieras novada sertificēto gidu kursu programmas lekcijas, praktiskās nodarbības un mācību ekskursijas gidu kursu programmā pamatā norisinājās attālināti ZOOM platformā, daļu no mācību ekskursijām un eksāmeniem nodrošinot arī klātienē. Jaunie gidi kursos apguva vairāk nekā 40 dažādas tēmas, kas nepieciešamas gidu profesionālajā darbībā, aptverot gan zināšanu, gan prasmju sadaļu. Plašāk par aizvadīto programmu un lektoriem iespējams uzzināt šeit!