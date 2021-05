Valmiermuižā radīti jauni soliņi laiskai atpūtai brīvdabā

Pašlaik īpaši novērtējam, ja varam patīkami doties pastaigās, kā arī piesēst patīkamās un pievilcīgās vietās – kāda noteikti ir Valmiermuižas parks. Radot īpaši dizainētus un muižas stilistikai atbilstošus soliņus, Valmiermuižas kultūras biedrība aicina ikvienu laiski pavadīt laiku, lasīt grāmatas un našķoties Valmiermuižā – ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā.

Valmiermuižas parks ir iedzīvotāju pulcēšanās vieta ikdienā, organizētos pasākumos, brīvā laika pavadīšanas vieta, kā arī satikšanās un socializēšanās vieta. Parkā pieejams arī bērnu rotaļu laukums muižas stilistikā, kā arī nojume, kurā paslēpties no lietus vai pārlieku spožas saules. Turpat pieejama arī grāmatu apmaiņas mājiņa, kurā katrs interesents var ielikt jau izlasītu grāmatu, kas mājās krāj putekļus, vai arī paņemt lasīšanai kādu no citu atnestajām grāmatām. Ikdienā Valmiermuižas parkam ir dažnedažādi apmeklētāji – sākot no vietējiem iedzīvotājiem, tuvējā bērnudārza un Valmiermuižas jātnieku skolas audzēkņiem, Valmiermuižas alus darītavas, virtuves un tirgotavas apmeklētājiem, beidzot ar kultūras, sporta pasākumu apmeklētājiem, kultūras mantojuma un vēstures cienītājiem, Latvijas un ārvalstu tūristiem. Lai veiksmīgāk uzņemtu visus viesus, parkā uzstādīti 6 jauni, īpaši dizainēti un muižas stilistikā iederīgi soliņi ap senajiem kokiem – gluži kā sendienās.

Projekts „Pasākumu baudīšana un brīvā laika pavadīšana muižas sajūtās” (Nr. 20-09-AL29-A019.2204-000005) top Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projektu īsteno caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”, solus izgatavoja un uzstādīja SIA „Zaļās pēdas”. Projektu atbalsta Burtnieku novada pašvaldība un Valmiermuižas alus darītava.