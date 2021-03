Vidagas ciems vārda dienā piedāvā Lieldienu piedzīvojumu

Jau rakstījām, ka no šī gada 1. jūlija jaunveidojamajā Smiltenes novadā iekļausies tagadējie Smiltenes, Apes un Raunas novadi, tādēļ vēstīsim mūsu lasītājiem, kā cilvēki dzīvo, strādā un atpūšas Apes un Raunas novados, iedibinot līdz 1. jūlijam rubriku “Jaunumi Apes novadā” un “Jaunumi Raunas novadā”.

Apes novada Virešu pagasts jau tagad aicina smilteniešus un citus interesentus ciemos 5. aprīlī, kad vārda dienu svin Vidagas un arī Vidagas ciems, kas savos svētkos piedāvās Lieldienu piedzīvojumu ģimenēm.

Vidaga ir neliels ciems Virešu pagastā salīdzinoši netālu no Smiltenes novada Grundzāles un no Vid­zemes šosejas, pie autoceļa Velēna–Vireši. Vidagas tuvumā ir skaista Vizlas dabas taka, kas ved no Latvijā vecākā arkveida tilta līdz Vizlas ietekai Gaujā. Netālu no Vidagas ir Vireši, kur Gaujas krastos (pie Vidzemes šosejas tilta pār Gauju) ir vēl divas dabas takas – Tilderu un Randatu, kuras izstaigājot, krāšņi dabas skati ir garantēti.

Lieldienu piedzīvojumu Vidagā var apvienot ar dabas taku apmeklējumu, rosina Virešu saieta nama vadītāja Santa Sāre.

Vidagas ciems savu vārda dienu svin katru gadu, bet šogad pulcēšanās ierobežojumu dēļ svinības notiks neierasti – kā Lieldienu piedzīvojums ģimenēm ar bērniem un arī citiem interesentiem. Sākums būs centra laukumā pie Vidagas veikala. Sekojot norādēm un veicot dažādus Lieldienu tradīciju uzdevumus, noslēgumā varēs atrast dāvanu – pārsteigumu Vidagai svētkos. Piedzīvojumā piedalās viena mājsaimniecība sev vēlamā laikā no pulksten 12 līdz 18. Vēlams līdzi ņemt krāsotas olas, jo varēs tās ripināt.

“Piedāvāsim pastaigu pa Vidagu, kuras laikā pašiem būs jāmeklē kontrolpunkti un katrā kontrolpunktā jāizpilda konkrēta darbība atkarībā no vēlmes iesaistīties, jo organizatori kontrolpunktos klāt nestāvēs. Būs arī apraksti par tradīcijām, ko vecāki varēs nolasīt bērniem,” stāsta Santa Sāre un piebilst, ka kopumā Lieldienu takas izstaigāšana Vidagā varētu prasīt aptuveni vienu stundu.

Laika pietiks arī Virešu pagasta dabas taku izstaigāšanai. Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Armands Būda stāsta, ka “kovidlaikā” Vizlas dabas takā ir ļoti daudz apmeklētāju, braucot garām, laukumā pie takas sākuma viņš bieži redz stāvam vairāk nekā 10 automašīnu. “Taka ir skaista visos gadalaikos. Nu jau lielie pali noskrējuši. Tik lieli kā šopavasar tie nebija bijuši kādus 10 gadus,” piebilst Armands Būda.

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka dabas takas Latvijā ir vaļā, vienīgi cilvēki aicināti to apmeklējumā ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus, tai skaitā divu metru distanci.