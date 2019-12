Viltus ziņu bizness – vai Endziņš un Raspopovs turpina?

Valsts policija (VP) pagājušonedēļ izplatīja brīdinājumu par kādu nepatiesu ziņu – stāstu par it kā Liepājā atrastu mirušu zīdaini un viņa meklēšanā izsludināto māti. Policija neplāno meklēt tās izplatītāju, jo kaitējums sabiedrībai neesot nodarīts. Taču internetā atstātās pēdas ved līdz Nikam Endziņam. Tam pašam Endziņam jeb Neidam, kurš pērn par līdzīgām darbībām vairākus mēnešus pavadīja apcietinājumā un pret kuru pašlaik norit tiesas process par huligānismu.

Iespēja nonākt tiesībsargu rokās nav nobiedējusi arī citus klikšķu biznesmeņus, kuri pelna, līdz ar vietējo slavenību ikdienas aprakstiem izplatot sadomātus kriminālstāstus un citus vēstījumus par tēmu “Latvijā viss ir slikti”. Sekotājus tie vāc ar viltotiem profiliem un neesošām balvām izdomātos konkursos. Portālu īpašnieki slēpjas un ir gatavi cīnīties pretim mēģinājumiem viņu ienesīgo biznesu atmaskot.





“Valsts policija nav saņēmusi informāciju par šādu gadījumu,” tā tiesībsargi rakstīja par 11.decembrī portālā Ienac.lv publicēto ziņu. Policija pieļauj, ka tai par pamatu, visticamāk, ņemts nesens notikums Lietuvā, kur kādās mājās atrasts zīdaiņa līķis un bērna māti un viņas dzīvesbiedrs izsludināti meklēšanā. Likumsargi aicina cilvēkus domāt līdzi, taču ar to arī rūpes beidzas. Kā Re:Check norāda VP pārstāve Gita Gžibovska, nav pamata sākt kriminālprocesu, jo neesot konstatētas Krimināllikuma pantā par huligānismu aprakstītās sekas.

Ziņa publicēta vietnē Ienac.lv, kas cenšas atdarināt klasisku ziņu portālu – pie “ziņām” izvietoti autoru foto un viņu vārdi, ir pat sadaļa Mūsu komanda. Tiesa, tās “žurnālisti” ir izdomāti un bildes piemeklētas interneta dzīlēs. Portāla saturs – tīmeklī atrasti skandalozi virsraksti, kas pasniegti tā, lai izskatītos pēc iespējas briesmīgāk. Piemēram, it kā patiesībai atbilstoša ziņa par Iecavas skolā piekautu pirmklasnieku ilustrēta ar sen kāda ukraiņu medija publicētām sasista zēna fotogrāfijām.

Savukārt apmeklētājus viegli piesaistīt Facebook. To dara ar diviem paņēmieniem. Pirmkārt, ik pa laikam solot brīnumus. Piemēram – “dalies un tūlīt pat saņemsi kontā līdz pat 5000 eiro”. Lai gan pēc komentāriem šķiet, ka notic retais, dalījušies gandrīz divtūkstoš cilvēku.







Otrs paņēmiens – ar visiem ierakstiem FB tālāk dalās daži viltus profili, kuriem katram ir vairāki tūkstoši sekotāju. Tos papētot, Re:Check atklāja interesantu sakarību. Piemēram, viens no profiliem – kāds Andris Briedis ar 3683 sekotājiem – vēl pagājušogad to vien darīja, kā dalījās ar Nika Endziņa melu vietnes redzams.lv “ziņām”. Jāatgādina, ka Endziņš vietnē redzams.lv publicēja izdomātu stāstu par tirdzniecības centra sabrukšanu un simtiem bojāgājušu cilvēku. Kad pērn augustā viņu par to aizturēja policija, arī Brieža profilā iestājās klusums. Viltus konts pēkšņi atdzīvojās šā gada augustā, kad citu pēc citas sāka pārpublicēt Ienac.lv ziņas.







Endziņš sarunā ar Re:Check brīnās, kāpēc viņam jautā par Ienac.lv – viņš ar viltus ziņu lapām vairs nenodarbojoties: “Man ir tiesa. Tas vēl tik trūka, lai es nodarbotos ar kaut kādiem ziņu portāliem.” Endziņš pērn trīs mēnešus pavadīja apcietinājumā. Pret viņu un vēl diviem jauniešiem celta apsūdzība par huligānismu. Tiesas sēde divreiz pārcelta, nākamā plānota februārī. Par to, kā tagad pelna naudu, Endziņš runāt nevēlas – tā esot privāta informācija.

Jautāts par Re:Check atklāto viltus profilu aktivitāti, kas norāda uz viņu pašu, Endziņš vispirms sakās neko nezinām. Tad atceras, ka savulaik dažus esot pārdevis kādreizējam sabiedrotajam Raivim Raspopovam.

Aumytests, Aumeisters un Raspopovs?

Raspopovs ir Endziņa skolotājs un viens no klikšķu biznesa aizsācējiem Latvijā. Viņam savulaik piederēja vietne VIP Klubs. Arī Raspopovs sarunā ar Re:Check apgalvo, ka šajā jomā vairs nedarbojas.

Reģionālās televīzijas ReTV žurnālista Elvja Skrastiņa šopavasar izpētītais liecina ko citu. Viņš meklēja, kam pieder Aumytests.net – vēl viens klikšķu portāls, kas publicē tikpat safabricētus stāstus. Skrastiņš atklāja, ka Aumytests.net bija reģistrēta ar tādu pašu IP adresi kā VIP-Klubs.lv un vēl divi uzņēmumi, kurus Raspopovs mēdz reklamēt savā FB profilā. Skrastiņš atklāto parādīja videosižetā un pēc pusgada decembra sākumā saņēma brīdinājuma vēstuli – tajā Raspopovs ar advokāta starpniecību prasa 10 dienu laikā viņam samaksāt 500 eiro. Raspopovam esot nodarīts morāls kaitējums, jo portāls viņam nepiederot – VIP-Klubs.lv un Aumytests.net atrašanās vienā IP adresē esot nejaušība. Jānorāda, ka likums vispirms liek nepatiesi apvainotajam prasīt atsaukt kļūdaini publicēto un šādu naudas prasīšanu nemaz neparedz.





Tā nav vienīgā norāde uz Raspopovu. Aumytests.net mājaslapu veidoja uzņēmums Yoursite. Tā vadītājs Mārtiņš Tanne Re:Check atklāj, ka visas sarunas tobrīd notikušas ar cilvēku vārdā Reinis Aumeisters. Redzot, ka lapā tiek publicētas viltus ziņas, uzņēmums tās uzturēšanu pārtraucis. Tanne stāsta, ka sarunā par mājaslapas pārņemšanu Aumeisters iesaistījis kādu programmētāju – abu Whatsapp sarakstē atklājies, ka tas ir Raivis Raspopovs.

Raspopovs Re:Check neslēpj, ka Aumeisters kādreiz esot strādājis portālā VIP-klubs. “Kad es portālu aizvēru, viņam vairs nebija darba un viņš izveidoja savu portālu. Es tikai pakonsultēju, ko un kā labāk,” stāsta Raspopovs, uzsverot, ka citas saiknes ar Aumytests.net viņam neesot. Uzreiz pēc šīs sarunas Re:Check sazvanīja arī Aumeisteru, kurš runāt atteicās. Burtiski minūti pēc abām telefonsarunām gan portāls Aumytests.net, gan tā FB konts no interneta dzēsti.

Viltus konkursi un 70 tūkstoši sekotāju

Ne Ienac.lv, ne Aumytests.net nav liela FB sekotāju skaita. To nevar teikt par citu viltus ziņu vietņu tīklu, kas netraucēts darbojas jau vismaz pusotru gadu un par kuru Re:Baltica rakstīja jau pērn. Starpbrīdis, Uzsmaidi, Viss ģimenei un citas – kopumā aptuveni desmit Facebook lapas, no kurām vienai ir 70 000, citai – 45 000 sekotāju. Tās ir kā makšķeres, kas savāc sociālā tīkla lietotājus un aizved uz dažām teju identiskām interneta vietnēm. Populārākā ēsma – ik pa dažām dienām rīkoti “konkursi”, kuros vinnēt kāroto balvu, piemēram, lepnu kafijas automātu vai dārza mēbeles varot tikai tad, ja piesekojas šai un vēl kādai no tīkla lapām, kā arī ieraksta komentārā vēl kādu FB lietotāju. Cilvēki dalās un komentē, tā ļaujot lapai sasniegt arvien jaunus lietotājus, un, šķiet, nemaz nemana, ka pāris dienu vēlāk izsludinātais konkurss pazudis bez pēdām, bet tā vietā uzradies jau nākamais.

Internetā atstātās liecības rāda, ka šo vietņu administrators ir kāds Verners Amoliņš. FB un portālā Draugiem.lv viņš sevi dēvē par Verneru Ozolu. Sazināties ar viņu neizdodas – ne vienā, ne otrā sociālajā tīklā viņš uz Re:Check vēstulēm neatbild.





Portālu saturs īpaši neatšķiras no pārējām lapām – tīmeklī sagrābstītas sensācijas un pārspīlēti, sakāpināti vēstījumi par dažādām negācijām Latvijā. Rakstu autori šausminās par it kā gaidāmo nodokļu celšanu, ar gadu vecu ziņu pārpublicēšanu jūt līdzi no Latvijas aizbraukušajiem un popularizēja arī parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Tagad gan ieraksti par parakstu vākšanu no laika joslas pazuduši.







Ja lapai ir vidēji 15 tūkstoši unikālo lietotāju jeb klikšķu dienā, no Google reklāmām var nopelnīt 1000 – 3000 eiro mēnesī, Re:Check skaidroja kāds šī biznesa zinātājs. Novembrī, decembrī, kad svētku dēļ ir reklāmu birums, vēl vismaz par trešdaļu vairāk.