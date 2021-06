Zilaiskalns aicina uz ceļojumu vēsturē un izbraucienu ar sliežu velosipēdiem

Līdz ar Covid-19 ierobežojumu mazināšanu, no 9. jūnija darbu atsāks Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs “ZTornis”. Tas piedāvā gan iepazīties ar ekspozīciju par Zilākalna vēsturi, gan doties braucienā ar speciālu velosipēdu pa šaursliežu dzelzceļu.

“ZTornī” izvietotā ekspozīcija “Zilākalna stāsts” vēsta par ciema industriālo, kultūras un dabas mantojumu. Apmeklētāji varēs noklausīties stāstījumu par Zilākalna vēsturi un šodienu un uzkāpt ūdenstornī, kur ap izveidota platforma, no kuras var redzēt Zilākalna ciematu un tā apkārti, tai skaitā plašos kūdras purvus.

Aktīvākas atpūtas cienītājus savukārt gaida sliežu velosipēdi. Ar tiem pa šaursliežu dzelzceļa līniju, kas reiz tikusi izmantota, lai pārvadātu kūdru un savienoja Valmieru un Ainažus, var sasniegt divus kilometrus attālo kūdras purvu.

Uz sliežu velosipēda vienlaikus var atrasties četri cilvēki – divi min pedāļus un divi sēž pasažiera krēslā. Pieejami ir četri šādi velosipēdi, kas nozīmē, ka kopumā izbraucienā vienlaikus var doties 16 cilvēki. Uz katra velosipēda iespējams uzstādīt divus bērnu sēdeklīšus, līdz ar to brauciens drošs ir arī arī mazākajiem dalībniekiem.

Vasaras sezonā “ZTorņa” ekspozīcija apmeklētājus gaida no trešdienas līdz sestdienai. Darba dienās darba laiks ir no 9.00 līdz 17.00, bet sestdienās no 10.00 līdz 15.00. Savukārt sliežu velosipēdi pieejami katru pusstundu trešdienās no 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās un piektdienās no 9.00 līdz 19.00, bet sestdienās no 11.00 līdz 17. 00.

Lai nodrošinātu brauciena iespēju sev vēlamā laikā, aicinām apmeklētājus apmeklējumu pieteikt jau iepriekš, zvanot pa tālruni 28644530 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Torni un ekspozīciju apskatīt un ar sliežu velosipēdu izbraukt var arī svētdienās, bet tikai gadījumā, ja apmeklējums ir pieteikts vismaz vienu dienu iepriekš.

Ieejas maksa: 3 eiro. Skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar īpašām vajadzībām – 2 eiro. Adrese: Parka iela 2, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads.

Vadoties pēc valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, “ZTorņa” apmeklējums atļauts vienai personai vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena plūsmu. Apmeklētājiem un darbiniekiem jāturpina ievērot savstarpēja divu metru distance, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas. Tāpat katram apmeklētājam nodrošināmi 25 kvadrātmetri publiskās telpas.

Ekspozīcija izveidota Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. EST-Lat7 "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" (“Revital of Industrial heritage for tourism development/ Industrial Heritage”) un vietējās rīcības grupas, Vidzemes lauku partnerības "Brasla", atbalstītā LEADER ELFLA projekta "Tūrisma izziņas, novadpētniecības veicināšanas Kocēnu novada Zilākalna ciemā" Nr. 17-09-AL20-A019.2202-000012 ietvaros.