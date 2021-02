Kaislības ap mednieku namu Jērcēnos sit augstu vilni

Strenču novada deputātiem, iespējams, jau šomēnes, 17. februārī, plānotajā domes sēdē būs jāpieņem lēmums, no kura atkarīgs novada pašvaldībai piederošās ēkas, tautā dēvētas par mednieku namu, Jērcēnos, turpmākais liktenis (otrdien, 9. februārī, par to vajadzētu spriest pašvaldības Finanšu komitejai).

Ja domes sēdes darba kārtībā būs iekļauts jautājums par biedrības “Jērcēnmuiža” iesnieguma izskatīšanu, tad Strenču novada deputātiem ar savu balsojumu vajadzēs izlemt, vai iznomāt šo ēku (bijušo muižas klēti jeb mednieku namu) biedrībai “Jērcēnmuiža” vai arī nomu tai atteikt.

Tādā gadījumā, iespējams, ka jautājums, kā turpmāk pašvaldībai apsaimniekot savu īpašumu Jērcēnos, pēc 1. jūlija nonāks jaunveidojamā Valmieras novada deputātu izlemšanā (tagadējais Strenču novads iekļausies jaunajā Valmieras novadā).

Šobrīd situācija ap mednieku namu Jērcēnos ir nokaitēta. Atsevišķā jautājumā lietā iesaistīta pat Valsts policija.

Biedrības “Jērcēnmuiža” valdes loceklis jērcēnietis Aivars Auniņš “Ziemeļlatvijai” aizvadītajā nedēļā pauda viedokli, ka biedrības iesnieguma izskatīšana Strenču novada domē tiek novilcināta (Aivars Auniņš iesniegumu pašvaldībā iesniedza 2020. gada 14. decembrī) un izteica bažas par to, ka ēka, kurā atrodas mednieku nams, varētu aiziet no vietējās kopienas uzraudzības un izmantošanas tiešā pašvaldības izmantošanā un ar to pašu vietējā iniciatīva būs noslāpēta.

Biedrības “Jērcēnmuiža” biedrs, Strenču novada deputāts Jānis Ence pat vērsies pie visiem pārējiem deputātiem Agitas Boķes, Aigara Leiša, Daiņa Zuikas, Jāņa Kauča, Jāņa Vāveres, Līgas Riekstiņas, Reiņa Muižnieka un Jāņa Pētersona ar e -pastā nosūtītu vēstuli, informējot “par Varas visatļautību (neatbildēšanu uz iesniegumu), nepamatotu apmelošanu (izpilddirektores apmelojumi par notiekošo 10 gadu garumā “Mednieku namā”) un nerēķināšanos ar sabiedrības interesēm”. Šādu vēstuli ar vairāku dokumentu pielikumiem Jānis Ence nosūtīja arī “Ziemeļlatvijai”.

Šobrīd mednieku nams ir tukšs, nekāda aprīkojuma tajā vairs nav, iekštelpās ir tikai “tukšas sienas”. Pašvaldības ēkas iepriekšējās nomnieces un apsaimniekotājas nevalstiskās organizācijas “Mednieku biedrība “Jērcēni”” valde 2019. gada rudenī finansiālu apsvērumu dēļ atteicās no Strenču novada pašvaldības piedāvājuma pagarināt telpu nomas termiņu līdz 2030. gada 1. oktobrim, jo mednieki paši sedza izdevumus par ēkas apkuri ziemā.

Līdz ar to tagad neviena nomnieka ēkai nav. Nomāt telpas ir pieteikusies jaundibinātā biedrība “Jērcēnmuiža” (reģistrēta 2020. gada 17. novembrī), kurā ir četri biedri: Aivars Auniņš (vienīgais valdes loceklis), Jānis Ence, Mārtiņš Gaigals un Vineta Zandere.

