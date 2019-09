Kamēr riteņbraucējiem pārmet visatļautību, trases veidotājs atklāj vietējo “pretimnākšanu”

Aizvadītajā sestdienā, 21. septembrī, Smiltene uzņēma Latvijā lielākās kalnu riteņbraukšanas sacensības – Latvijas valsts mežu MTB maratonu, ko agrāk cilvēki zināja kā SEB MTB. Ņemot vērā pilsētas centrā notiekošos būvdarbus, jau ikdienā satiksme tiek ierobežota. Simtiem riteņbraucēju liels pieplūdums pilsētā smilteniešos ir izraisījis dusmas. Bardaks tranzīta ielā, riteņbraucēju visatļautība un satiksmes noteikumu neievērošana, kas rada bīstamas situācijas, – tāda šī diena bija vietējo acīm, vismaz interneta komentāros, jo tie sekoja viens pēc otra. Valsts policija šādu informāciju un iesniegumu no iedzīvotājiem nav saņēmusi.

Smiltene lepojas ar to, ka ir Latvijas kalnu riteņbraukšanas dzimtene un ik gadu te notiek divu lielāko MTB maratonu posmi – Vivus.lv MTB maratonam starts tiek dots sporta kompleksā “Teperis”, bet Latvijas valsts mežu MTB maratons līdz šim noticis Baznīcas laukumā. Katrā no šiem sporta notikumiem piedalās simtiem riteņbraucēju. Šajās nedēļas nogalēs viesnīcas un viesu nami ir rezervēti, cilvēku pieplūdumu izjūt arī vietējie ēdināšanas uzņēmumi un tirdzniecības vietas, jo dalībniekiem bieži līdzi brauc ģimene. Sportiskās aktivitātes tiek apvienotas ar atpūtu un ekskursiju. To visu šoreiz aizēno pārmetumi riteņbraucējiem par pārgalvību un visatļautību, piedaloties ceļu satiksmē, kas izskanējuši publiskajā telpā.

Par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem sacensību dienā, kas lielākoties bija īslaicīgi, iepriekš informēja Smiltenes novada pašvaldība, tīmeklī publicējot shēmas. Arī dalībniekiem pirms sacensībām pieejamas distanču kartes un informācija par vietu, kas paredzēta iesildīšanās procesam pirms starta. Kalnu riteņbraukšanas sacensības Smiltenē nav nekas jauns un neparasts.

To rīkošanā tiek ieguldīts liels darbs, ko citi veic ar lielu entuziasmu un atbildību, darot vairāk nekā pienākums liek. Viena no šādām ģimenēm ir Jāņa un Ilzes Brakovsku, kuri Smiltenes posmu trases veido un marķē kopš divtūkstošo gadu vidus. Tieši Brakovski ir saņēmuši vislielāko balvu birumu par labākajām MTB trasēm. Viņuprāt, Smiltenē ir vispateicīgākā infrastruktūra Latvijā. “Esam bagāti mežiem un pateicīgu reljefu, kas ļauj veidot tehniskas un aizraujošas trases,” piebilst J. Brakovskis. Taču viņš un sieva nereti jūtas piekusuši, ne reizi vien teikuši, ka šis ir pēdējais posms, pēdējais gads. “Taču tad mūs bombardē visi, tā arī turpinām. Ir tik daudz labu iemeslu, kāpēc to darām. Bet pār mūsu galvām veļas liela atbildība un arī daudz negāciju. Situāciju, ko internetā apraksta sieviete par riteņbraucēju, netrūkst...” stāsta J. Brakovskis.

Viņš ikvienu aicina padomāt, kas ir šie riteņbraucēji, kuru rīcība tagad tiek apspriesta. “Profesionāļi jau ir tikai daži, pārējie dalībnieki ir visdažādāko profesiju pārstāvji. Tādi paši cilvēki kā mēs pārējie, kas veido sabiedrību, kādā dzīvojam. Tagad pievērsīsimies tiem, kas lamā braucējus. Nedomāju, konkrētas personas, bet cilvēkus, kas tepat vien dzīvo. Iepriekšējā vakarā nomarķējam trasi 35 kilometru garumā, viss ir sagatavots, izņemot pašu pilsētu. No rīta pirms sacensībām pārbaudām lielākos ceļus un katru gadu vismaz divās vietās ir nopostītas zīmes. Nupat Niedrāja ezera tālākajā galā bija nolauzti visi mūsu mieti, viens ezerā iemests, cits mežā. Arī “Latvijas valsts mežu” uzstādītā velo takas plāksne. Tas ir cilvēku roku darbs un ne jau rīdzinieki brauca, lai to paveiktu. “Vivusā” no Silvas gar avotiņu līdz pat “Jautrajam Odam” viss marķējums bija norauts. Tie ir vairāki kilometri. Labi, ka līdz startam paguvām visu atjaunot. Postījumi ir pamatīgi. Sanāk, ka jāstrebj gan velobraucēju nesmukumi, gan vietējo iedzīvotāju. Protams, šis viss ir mazas daļas cilvēku veikums, bet tieši šie darbi un rīcība ir visredzamākā. Labie – tie kaut kā mazāk ir redzami,” nopūšas J. Brakovskis.





