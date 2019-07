Kārķos gatavojas pagasta svētkiem

Aiz kalniem vairs nav augusts un Kārķu pagasta svētki, kas šogad notiks 9. un 10. augustā. Šie svētki ir ar dziļām saknēm un tradīcijām, taču šogad ar jaunām aktivitātēm. Svētku motto - sveiks un vesels! Aicinām ikvienu iesaistīties svētku sagatavošanā un norisē!

Vispirms jau svētku noskaņas radīšanai, izstādes un ekspozīcijas izveidei, aicinām iedzīvotājus pārlapot albumus un atnest ieskanēt fotogrāfijas, kas saistītas ar tēmu - medicīna Kārķos 100 gadu garumā, kā arī aicinām atsaukties tos, kas dzimuši Kārķu slimnīcā.

Pagasta svētku ieskaņas pasākumi iecerēti jau piektdien, 9. augustā. Pulksten 9.00 aicinām ikvienu nākt pie Dabas koncertzāles ar ziediem un līdzi ņemt bērnu gumijas vai šņorzābaciņus, no kuriem tie izauguši un vairs nav vajadzīgi, lai zābaciņus izmantotu floristikas darbnīcā “Ziedu pūriņa un šūpulīša darināšana” un kopējā svētku noformējuma radīšanā. Meistardarbnīcu vadīs floriste Rasma Lauberte. Vakarā būsiet gaidīti, pulksten 20.00 tautas namā, lai noskatītos Kārķu amatierteātra “Strops” joku lugas “Gadsimta lapsu medības” izrādi.

10. augusta rīts pulksten 8.00 aizsāksies ar tradicionālo zolītes čempionātu tautas namā.

Pēc tam pulksten 10.00 aicinām uz svētku pasākumu muzikālās brokastis kopā ar mūziķi Gunu Jegorovu “Dzimis Kārķos” pie pagasta pārvaldes ēkas (līdzi ņemt sedziņu, kur atsēsties un sauju ogu vai nelielu ievārījumu burciņu kā piedevu kopējai brokastu putrai.)

Pulksten 12.00 Sporta svētku atklāšana Dabas koncertzālē. Aicinām jau tagad organizēt komandas jautrām komandu sacensībām “Lustiņdruvas piedzīvojums”, kas norisināsies Lustiņdruvā. Komandā 3 vīrieši un 2 dāmas.

Padomāts ir arī par īpašu svētku prieku bērniem – no pulksten 12.00 – 16.00 bērniem Razor drifta karti un ūdens bumbas atrakcijas.

No pulksten 12.00 -14.00 Mazā Dabas bodīte, bet gardu maltīti un kārumus visu svētku laikā no pulksten 12.00 piedāvās bufete – ēdienu treileris “Kotlešu lietus”

Pulksten 19.00 sporta sacensību apbalvošana un svētku koncerts.

Pulksten 22.00 zaļumballe, spēlēs grupa “Tālbraucēji”, ieeja brīva.

Būsiet gaidīti, uz tikšanos svētkos!