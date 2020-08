Kārķu brīvprātīgie ugunsdzēsēji – trešie labākie

Sestdien, 15. augustā, Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 80 gadu jubilejas ietvaros Dikļos norisinājās ugunsdzēsēju komandu sacensības. Tajās piedalījās 13 brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas ar 90 dalībniekiem, tostarp arī Kārķu pašvaldības brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējums, kas izcīnīja godalgoto trešo vietu.



Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs Egīls Kaužēns par Kārķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu izsakās atzinīgi, jo sacensībās, kuras tiek organizētas jau vairākus gadus, kārķēnieši piedalījās pirmo reizi. Viņš uzsver, ka disciplīna “Izvēršanās no automašīnas”, kurā komandas startēja, nav tik sportiska, cik piemērota reālajai dzīvei. Tajā ugunsdzēsējiem pilnā ekipējumā, simulējot ārkārtas situāciju – ugunsgrēku, jāsteidzas ārā no automašīnas, jāizritina ūdens šļūtenes 80 metru garumā, kur pēc simts metriem uzstādīti divi mērķi, kuros, padodot ūdeni, ar ūdens strūklu jātrāpa. Laiks tiek fiksēts tad, kad mērķu tvertnes piepildītas un uz mērķa parādās karodziņš. Paralēli šim norit darbs pie sūcvada novietošanas ūdens rezervuārā. Tās ir gan mācības, gan treniņš, gan sacensības piebilst E. Kaužēns.

Kārķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda (Kārķu BUK) jau kādu laiku ir Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (Valmieras BUB) biedri. Par sacensībām biedrība uzzināja Valmieras BUB sapulcē Burtniekos. Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs un brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas dalībnieks Pēteris Pētersons atklāj, ka piedalīties mudinājusi vēlme noskaidrot savas kā brīvprātīgo ugunsdzēsēju spējas un tehnikas iespējas. Kā zināms, Kārķu BUK rīcībā ir padomju laika tehnika, bet brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem bijušā Valmieras rajona teritorijā ir vācu tehnika. “Mums bija zinātniska interese – samērīties spēkiem, kā mēs to varam, cik ātri to varam izdarīt ar savu tehniku, un paskatīties, kā viņi to dara ar savu,” atklāj P. Pētersons. Laiks, kurā kārķēnieši veica disciplīnu, bija nedaudz vairāk par minūti, kuru, P. Pētersons tic, ir iespējams uzlabot. Gatavojoties sacensībām, tika aizvadīti arī treniņi. Kārķu BUK sacensībās Dikļos pārstāvēja Pēteris Pētersons, Adrians Andris Strazds, Markuss Āboliņš, Jurģis Tobīss, Oskars Veinbergs un Vents Jundzītis.

Dalība pasākumā un sacensībās komandai devusi pozitīvu pieredzi – iepazīti līdzīgi domājošie no citiem novadiem un nostiprinātas prasmes, kas noderēs turpmākā darbā kā brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.