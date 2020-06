Kārķu leģendas izzinās Latvijas televīzijas raidījuma veidotāji

Varbūt jūsu mājās spokojas? Varbūt zināt neparastu stāstu par kādu vietējo muižkungu vai varbūt atmiņā aizķērušies interesanti kolhoza laika notikumi? To visu Kārķu pagasta iedzīvotājiem būs iespēja izstāstīt dokumentālā televīzijas seriāla “Tas notika šeit” radošajai komandai.

Latvijas Televīzijas žurnālista Dāvida Ernštreita un filmu studijas “Mistrus Media” veidotā televīzijas raidījumu cikla par vietu vēsturi “Tas notika šeit” viens no raidījumiem būs veltīts Kārķu pagasta apkārtnes stāstiem.

Filmu studijas “Mistrus Media” pārstāve Anete Ruperte “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka filmēšanas grupa Kārķos strādās no 9. līdz 12. jūnijam. Lai radošajai komandai izdotos uzzināt pēc iespējas vairāk Kārķu leģendu, raidījuma veidotāji aicina ikvienu, kuram ir zināmi aizraujoši stāsti un leģendas, rakstīt uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanīt uz tālruni 26076550. Raidījuma veidotāji 10. un 11. jūnijā aicina atnākt uz Kārķu tautas namu un klātienē tikties ar radošo komandu – vēsturniekiem, kuri raidījuma gaitā izsekos trīs vēsturiski nozīmīgiem notikumiem Kārķu apkaimē. Savukārt 12. jūnijā trīs vēsturnieki D. Ernštreita vadībā kārķēniešiem pastāstīs, ko atklājuši par Kārķiem, un iedzīvotāji varēs nobalsot par interesantāko stāstu. Informācija par to, kur varēs noskatīties vēsturnieku atklājumus un kā nobalsot par izvēlēto stāstu, no 10. jūnija būs pieejama sociālajos tīklos www.facebook.com/tasnotikaseit, kā arī www.com/karkupagasts un Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv.

Raidījums par Kārķu leģendām Latvijas Televīzijas 1. programmā būs skatāms šoruden. Oktobrī LTV1 ēterā atsāksies dokumentālā seriāla “Tas notika šeit” otrā sezona.

Karā sērijā varēs redzēt, kā trīs dienās trīs vēsturnieki atklās trīs unikālus stāstus par kādu mazāk zināmu Latvijas vietu. Trešajā dienā vēsturnieki iedzīvotājus iepazīstinās katrs ar savu jaunatklāto stāstu un viņiem būs jābalso par, viņuprāt, spēcīgāko stāstu vai vislabāk pierādīto leģendu vai apšaubīto mītu.