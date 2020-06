Kārķu pagasta brīvprātīgie ugunsdzēsēji no piedūmota dzīvokļa iznes vīrieti

Aizvadītajā svētdienā dramatiski notikumi risinājās Kārķu pagastā, kur kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī no uguns liesmām izglābts vīrietis. Notikuma aculiecinieki uzskata, ja zibenīgi nebūtu ieradušies Kārķu brīvprātīgie ugunsdzēsēji, ugunsnelaimes sekas būtu daudz traģiskākas.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa apstiprina informāciju par notikušo ugunsnelaimi. Viņa informē, ka aizvadītajā svētdienā pulksten 14.54 saņemts izsaukums uz Kārķu pagastu, kur daudzdzīvokļu namā dega sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā. Kārķu brīvprātīgie ugunsdzēsēji no ēkas izglāba ugunsgrēkā cietušu vīrieti, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. No piedūmotās ēkas VUGD evakuēja vēl vienu cilvēku. Pulksten 16.24 ugunsgrēks tika likvidēts. Diemžēl mājoklī, kurā notika ugunsnelaime, dūmu detektors nebija uzstādīts.

Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs, kurš ir arī Kārķu brīvprātīgais ugunsdzēsējs, Pēteris Pētersons atzīst, ka šis ir kārtējais pierādījums tam, ka brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība Latvijā ir atbalstāma lieta.

“Tās dažas minūtes mūsu dzīvē var daudz ko mainīt,” novērojumos dalās P. Pētersons. Kārķēnieši izsaukumu saņēmuši 14.59 un jau 15.05 uzsākuši dzēšanas darbus. Dzīvoklis jau dedzis ar atklātu liesmu. Tā izcelsmes vieta – gulta. Ap 15.15 izdevies lokalizēt ugunsgrēku un atrast cietušo. Palīgā iznest cietušo atsteidzies vietējais iedzīvotājs Pēteris Jukāms. Pēc piecām minūtēm ieradušies mediķi. P. Pētersons stāsta, ka cietušais nodots mediķiem, bijis pie samaņas, bet saindējies ar dūmiem. Bijuši redzami vizuāli apdegumi, bet, par laimi, ne plaši un dziļi. Brīvprātīgais ugunsdzēsējs uzskata, ka laikus izdevies izglābt cilvēku, jo piedūmojums esot bijis stiprs. Viņš pats dūmos pabijis neilgu laiku, bet tik un tā pēc tam stipri klepojis un jutis kasīšanos kaklā. Katrā ziņā šis notikums beidzies, ja tā var teikt, laimīgi.

VUGD atgādina, ka no 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās – obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Savukārt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Dūmu detektors ar skaļu signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laikus evakuēties no bīstamās vietas un izsaukt palīdzību.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Valkā, Kūru ielā, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā virtuvē dega elektrības vads 0,5 kvadrātmetru platībā, kā arī Brūža ielā Smiltenē, kur dega dārza māja 40 kvadrātmetru platībā.