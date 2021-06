Kārķu pagastā ceļ jaunu ražošanas ēku

Valkas novada Kārķu pagastā, netālu no Kārķu ciema, uzsākta ražošanas teritorijas “Līdumi” būvniecība, – novada pašvaldība īsteno jaunu projektu par ražošanas teritorijas izveidi uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā, lai uzceltu ražotnes ēku, ko pēc tam iznomātu pretendentam, kas uzvarējis nomas tiesību izsolē.

Nesen rakstījām, ka šogad maijā Kārķu pagastā tika atklāta citā līdzīgā projektā uzbūvētā, pašvaldībai piederošā ražošanas ēka “Zaļkalni”, tās nomas tiesības ieguva uzņēmums “WEGA”, kas specializējas mēbeļu ražošanā.

Grib paplašināt bioloģisko graudu ražošanu

Jau ir zināms pretendents, kurš vēlas iegūt nomas tiesības ražošanas teritorijai “Līdumi” un kurš iesniedzis pieteikumu pašvaldībā par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, – tā ir Kārķu pagasta zemnieku saimniecība (ZS) “Jasmīni”.

ZS “Jasmīni” pārvaldnieks Varis Juškevičs “Ziemeļlatviju” informē, ka saimniecība vēlas paplašināt bioloģisko placināto graudu ražošanu lopbarībai. “Esam bioloģiskā saimniecība, audzējam arī gaļas liellopus un graudus. Šobrīd placinātos graudus ražojam savām vajadzībām, taču arī citiem lopu audzētājiem ir interese tos iegādāties. Lai ražotu vairāk, mums ir vajadzīgas papildu telpas,” stāsta Varis Juškevičs.

Nākotnes investīciju objekts – ražošanas ēka “Līdumi” Kārķu pagastā – sastāv no zemes vienības 1,29 hektāru lielā platībā, ražošanas ēkas jaunbūves (tipveida angāra ar apbūves laukumu līdz 500 kvadrātmetriem), labiekārtotas teritorijas un atlikušās zemes teritorijas, kas izmantojama lauksaimnieciskajā ražošanā.

Nomas tiesību pieteikumu atvēršana pašvaldībā notika šo trešdien, 16. jūnijā. ZS “Jasmīni” ir vienīgais pretendents, kas iesniedza pieteikumu, taču izsoles rezultāti vēl jāapstiprina novada domes sēdē, kas notiks jūlijā.

Atbilstoši pašvaldības nolikumam, nosacītā nomas maksa mēnesī uzņēmējam ir 266,69 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa). Nomniekam ir pienākums nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldīt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 160 000 eiro apmērā un radīt trīs jaunas darba vietas. Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

Cik spēcīgi būs uzņēmēji, tik spēcīga – pašvaldība

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka pašvaldība būtu gatava sadarboties ar vēl vairāk uzņēmumiem un būvēt vēl vairāk ražošanas ēku, taču visam sākums ir tas, vai pretī ir uzņēmums, kas ir spējīgs veikt prasītos ieguldījumus, investēt pamatlīdzekļos un radīt jaunas darba vietas, kā to prasa šādi Eiropas Savienības fondu līdzfinansēti projekti.

“Ir jābūt veiksmīgam biznesam, lai uzņēmējs varētu to visu realizēt. Nav tā, ka pašvaldība kādam kaut ko dāvina un paliek zaudētāja. Nomas maksa ir aprēķināta tā, lai uzņēmējs nosegtu pašvaldības kredītsaistības, kas tai radušās šāda projekta īstenošanā. No tā, ka pašvaldība atbalsta uzņēmējdarbību, piemēram, uzceļot un uzņēmējiem iznomājot ražošanas ēkas, iegūst visa sabiedrība, jo visa sākums ir samaksātie nodokļi, ko tālāk pašvaldība iegulda dažādās jomās. Cik būs spēcīgi uzņēmēji, tik arī būs spēcīga pašvaldība. Mēs ļoti labi varam redzēt, cik spējīga labā nozīmē ir, piemēram, pašvaldība Smiltenē, jo tur ir uzņēmēji un ir nodokļu bāze,” uzsver Pēteris Pētersons.

Oficiāli projekts par ražošanas teritorijas izveidi daļā no zemes gabala “Līdumi” Valkas novada pašvaldībai jāīsteno līdz 2022. gada 12. janvārim, taču ražošanas ēku, iespējams, varētu uzcelt jau līdz šās vasaras nogalei, pieļauj Kārķu pagasta pārvaldnieks. Objektā strādā Rīgā reģistrēts uzņēmums SIA “PRO DEV”. Jau uzsākta ēkas pamatu betonēšana.

Kopējās projekta izmaksas ir 250 198,28 eiro. No tām 160 000 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8026,12 eiro ir valsts budžeta dotācija, savukārt Valkas novada domes finansējums ir 82 172,16 eiro.