Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā no 14. oktobra līdz 8. novembrim ir apskatāma un praktiski izmantojama neierasta grāmatu izstāde “Noskatījies filmu? Izlasi arī grāmatu!”.



Izstādē izliktas gan tādas grāmatas, pēc kuru motīviem uzņemtas filmas, gan arī grāmatas, kurās aprakstīti populāru animācijas filmu sižeti.



Nezin, kas slēpjas iesaiņojumā

“Odziņa” ir tā, ka visas 24 grāmatas ir iesaiņotas, uz to vāciņiem ir redzams attiecīgās filmas reklāmas plakāts. Tādējādi lasītāji var izvēlēties grāmatu tikai pēc viņu rīcībā esošās informācijas par konkrēto filmu, nezinot, kas slēpjas iesaiņojumā.

Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir iespēja paņemt grāmatu no izstādes, izlasīt un salīdzināt ar filmu, kas uzņemta pēc šās grāmatas motīviem, stāsta izstādes idejas autore Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre Sanita Lārmane.

Atnesot grāmatu atpakaļ uz bibliotēku, lasītāji pēc viņas uzaicinājuma varēs aizpildīt aptaujas anketu, lai bibliotēka noskaidrotu atbildi uz mūžseno strīdus jautājumu “Kas labāks – grāmata vai filma?”.

Ideja par šādu izstādi Sanitai Lārmanei radās pirms pāris gadiem. Lēnītēm viņa savu ieceribapaudzējusi līdz rezultātam, kas jau pirmajā dienā piesaistījis bibliotēkas apmeklētāju uzmanību.



Bērnu un pusaudžu interese izpaudusies viņu komentāros par redzētājām filmām, ieraugot plakātos atpazīstamus varoņus – Grinču, Elzu no “Ledus sirds”, Karību jūras pirātus, Hariju Poteru, Zibeni Makvīnu no “Vāģiem” un vēl citus, savukārt bibliotekāre viņiem piedāvā turpinājumu– izlasīt filmu grāmatā.

Izstādi var apskatīt Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laikā darba dienās no pulksten 10 līdz 17.



Jaunums otrā bibliotēkā – darba laiks

Savukārt Smiltenes novada bibliotēkā vēl tikai līdz rītdienai, 19. oktobrim, apskatāma Smiltenes mākslas skolas 3. kursa audzēkņu tekstila darbu izstāde “Zemūdens un ziedu valstībā”. Pēc tam pusaudžu radošos darbus nomainīs mākslinieces Ilzes Džonsas gleznu izstāde “Pārmaiņu ceļā”. Izstādes atklāšana notiks 23. oktobrī pulksten 17.

Smiltenes novada bibliotēkā ir vēl kāds jaunums – vēloties būt pieejamāka apmeklētājiem, iestāde mainījusi darba laiku un nu ir atvērta no pulksten 10 (nevis no pulksten 11, kā agrāk) līdz pulksten 18. Sestdienās bibliotēkas darba laiks nemainās, iestāde ir atvērta no pulksten 9 līdz 15.