Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju

Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī - tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju. To nosaka likums “Par valsts pensijām”. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtās pensijas būtu salāgojamas ar esošo inflāciju un reālo dzīves līmeni.

Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti jūtīgi un ne vienmēr vienkārši saprotami. Kas ir šogad jāzina par pensiju indeksāciju? Uz jautājumiem atbild labklājības ministre Ramona Petraviča.





Vai šogad pensiju indeksācijā ir kādi būtiski jaunumi?

Jā, šī būs lielākā pensiju indeksācija pēdējo gadu laikā. To nodrošina Latvijas ekonomikas attīstība. Svarīgi, ka novērtēti būs tie seniori, kuriem ir vislielākais darba stāžs. Katrs, kaut neliels, pensijas pieaugums ir atbalsts mūsu senioriem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.”

Bet, šogad – no 1. oktobra – ar indeksāciju tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 420 eiro. Vienkāršāk sakot, ja cilvēks saņem pensiju, kas nav lielāka par 420 eiro, tad viņam tiks indeksēta visa pensija. Bet, ja seniors, piemēram, saņem 500 eiro lielu pensiju, tad viņam indeksēs tikai jau pieminētos 420 eiro, bet atlikušos 80 eiro, pensiju indeksējot, nepārskatīs. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Viņiem tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja arī tas pārsniedz 420 eiro.

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības palielināsies par 7,19 procentiem.. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensijas pieaugums būs atkarīgs no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Ja apdrošināšanas stāžs senioram ir līdz 29 gadiem, pensija palielināsies par 7,19 procentiem, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos – pensija palielināsies par 8,05 procentiem, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensija palielināsies par 8,91 procentu bet, ja cilvēka apdrošināšanas stāžs būs vairāk nekā 45 gadi, tad jau pensija palielināsies par 9,77 procentiem.

Nu, piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 375,17 eiro - par 25,17 eiro lielāks. Ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 378,18 eiro – jau par 28,18 eiro lielāks. Tie, kuriem apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 381,19 eiro jeb par 31,19 eiro lielāks. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 384,20 eiro, būs tātad - par 34,20 eiro lielāka.

Turklāt, šogad - 1.oktobrī pirmo reizi indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Proti, no oktobra tiks noteikts jauns piemaksas apmērs par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, tam piemērojot indeksu 1,0719. Līdz ar to, ja persona iepriekš par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim saņēma 1,00 eiro, tad pēc indeksācijas tās apmērs būs 1,07 eiro, bet, ja saņēma 1,50 eiro, tad pēc indeksācijas tās apmērs būs 1,61 eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.





Vai pensionāram ir kaut kas jādara pašam, lai saņemtu pensijas indeksāciju?

Nē, pensionāriem pašiem nekas jādara nav! Pensiju indeksāciju nodrošina VSAA un tā notiek automātiski - katru gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, ka arī šogad ar oktobri ikviens, kam pienākas pensija, saņems to jau noindeksētā apmērā. Un nevajag arī uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie dati - pārrēķins notiek automātiski. Taču savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā klātienē vai internetā - (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija). To var izdarīt arī portālā www.latvija.lv.





Vai rudenī indeksācijas rezultātā palielināsies visas pensijas?

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šā gada 30. septembrim.

Lai nodrošinātu 2019. gada pensiju, piemaksu pie pensijām un atlīdzību indeksāciju, pēc provizoriskiem aprēķiniem, šogad tiks izlietoti 41,6 milj. eiro, savukārt 2020. gadā – tie jau būs ap 166 milj. eiro.

Vēlos piebilst, ka pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtās pensijas būtu salāgojamas ar esošo inflāciju un reālo dzīves līmeni. Ceru, ka atbalstu senioriem nākamgad būs iespējams palielināt, kaut vai paaugstinot minimālās pensijas līmeni. Tā ir mana nākamā gada prioritāte.