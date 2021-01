Klaiņojoši suņi – periodiska problēma

Sociālajā tīklā "Facebook" kāda sieviete aprakstīja gadījumu, kad netālu no sava īpašuma Blomes pagastā pamanīja, kā autoceļa Valmiera–Smiltene ceļa malā 5. janvārī no mašīnas tika izlaists neliela auguma suns. Sākotnēji to nebija iespējams pabarot un notvert, lai nogādātu suni, piemēram, patversmē. Šonedēļ situācija uzlabojusies – suns nonācis labās rokās. Taču novadā ir vēl citi gadījumi, kas saistīti ar bezatbildīgu suņu saimnieku rīcību.

Jau vairāk kā nedēļu vakaros Smiltenē, Abulas ielas apkaimē un Daugavas ielas 2 tuvumā, klaiņo liela auguma suns, kura spalva ir gaišā krāsā. Ap kaklu ir siksniņa. Par šo gadījumu Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) ir informēta. Pēdējo dienu laikā šajā apkaimē klaiņo vēl viens suns.

«Diemžēl saimnieku vēl joprojām nav izdevies noskaidrot, suns ir bailīgs, rokās nedodas. Par šo suni esam pamanījuši arī iedzīvotāju informāciju sociālajos tīklos, bet arī tur saimnieks tā arī neatsaucās. Gadījumos, ja saimnieks konstatē, ka suns ir pazudis vai aizmucis, saimniekam obligāti pašam ir jāziņo Pašvaldības policijai. Uzskatu, ka Smiltenes pilsētā klaiņojoši suņi nav izteikta problēma. Protams, ir gadījumi, ka kāds suns aizšmauc no mājas. Jūtamāk tas notiek suņu laikā. Ir dažādi saimnieki, vieni ir tādi, kuri uzreiz meklēs savu mīluli, otri vienkārši gaidīs viņu pārnākam,» laikrakstam stāsta SNPP priekšniece Egija Cekula.

Iedzīvotāju attieksme ir dažāda, vieni pilda savu pilsoņa pienākumu un par pārkāpumiem ziņo policijai, otri izliekas situāciju neredzam. «Pirmajiem saku lielu paldies, jo ļoti svarīgi mūsu darbā ir saņemt tūlītēju, patiesu informāciju, operatīvi rīkojoties ir lielāka iespēja noskaidrot pārkāpumu izdarījušo personu. Vēl ir arī trešie, kuri sevi un notikumu publicē. Uz šiem raugos divējādi. Biežāk jau laikam ar nesaprašanu, kāpēc ir tik svarīgi sevi parādīt sociālajos tīklos kā atbildīgu personu, kurš uztraucas par apkārt notiekošo, bet tajā pašā laikā nevar izdarīt likumā noteikto pienākumu – par pārkāpumu ziņojot attiecīgajiem dienestiem, lai problēmsituācijai rastu risinājumu. Policija, saņemot informāciju par klaiņojošu suni, izbrauc uz notikumu. Ja ir iespēja, nolasa suņa čipu un noskaidro saimnieku, ja čipa nav vai tas nav reģistrēts, suns tiek nogādāts Valmieras dzīvnieku patversmē. Dažkārt atliek nofotografēt un lūgt līdzcilvēku palīdzību atrast saimnieku, publicējot informāciju Smiltenes novada pašvaldības sociālajos tīklos,» stāsta Pašvaldības policijas priekšniece.

Šonedēļ SNPP Valmieras dzīvnieku patversmē nogādājusi attēlā redzamo suņuku. Tas atrasts uz autoceļa Smiltene–Valka, krustojumā Blome, Birzuļi, Palsmane.

Kā jau iepriekš E. Cekula pieminēja, vairāk mājas mīluļu klaiņošana aktualizējas tā sauktajā suņu laikā. «Šajā laikā suņu saimniekiem būtu jāpievērš lielāka vērība savam mīlulim, iespējams, paturot iekštelpās vai tādās norobežotās vietās, kur sunim nav iespējas izkļūt un klaiņot. Atbildība un sapratne būtu jābūt suņu puiku, kā arī meiteņu saimniekiem, jo dabas likumi ir neapgāžami,» teic Pašvaldības policijā.

SNPP izvērtē katru situāciju individuāli, nepieciešamības gadījumā saucot pie atbildības vainīgo personu. Dzīvnieka saimniekus var noskaidrot, iespējams, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, un šajā procesā ļoti palīdz iedzīvotāji. Policija pateicas visiem līdzcilvēkiem, kuri rīkojas pēc labākās sirdsapziņas un pilda savu pilsoņa pienākumu.

Vienlaikus SNPP vērš uzmanību, ka «Dzīvnieku aizsardzības likuma» 8. panta otrā daļa nosaka, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai, tas ir Smiltenes novada Pašvaldības policijai, ko var izdarīt klātienē Smiltenē, Pils ielā 2A, vai zvanot uz dežūrtālruni 28659933.