Konkurence par finansējumu – liela

Jau rakstījām, ka nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbībā ar biedrību “Daibes ilgtspējas centrs” izsludināja 16. projektu konkursu, aicinot Alūksnes un Smiltenes novados īstenot projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Noteiktajā termiņā kopumā iesniegti 22 projekti no Alūksnes un Smiltenes novadiem, informē fonda pārstāve Agita Bērziņa.

Visvairāk projektu pieteikumu saņemti no Alūksnes novada (Alūksnes, Ilzenes, Jaunlaicenes, Jaunannas, Kalncempjiem, Veclaicenes). No Smiltenes novada iesniegti seši projekti (no Virešiem, Palsmanes, Bilskas pagasta Mēriem).

Visu projektu kopējās izmaksas ir 11 252,37 eiro. Tas ir uz pusi vairāk nekā pieejamais finansējums – 5000 eiro.

Projektu pieteikumus caurskatīs un vērtēs žūrija, kurā būs biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” pārstāvji, ziedotāji, kuri 16. projektu konkursam ziedojuši vismaz 30 eiro, viens fonda pārstāvis, divi pašvaldību pārstāvji un divi uzņēmēji no Alūksnes un Smiltenes novadiem. Lēmumu par konkursa uzvarētājiem žūrija pieņems līdz 4. oktobrim.

Alūksnes un Apes novada fonds aicina ziedot 17. projektu konkursam, kura mērķis arī būs atbalstīt ilgtspējīgas iedzīvotāju iniciatīvas Alūksnes un Smiltenes novadu pašvaldību kopienās.

Pirmie ziedojumi jaunajam projektu konkursam jau saņemti. Dalībnieki ziedo arī erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija”. Noslēdzošā spēle paredzēta Smiltenē 18. septembrī.